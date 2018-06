Kieft: ‘Hij is een vervelende gozer, die altijd ziekt, zanikt en provoceert’

Wim Kieft geniet met volle teugen van het WK in Rusland. De voormalig Oranje-international benadrukt zaterdag in De Telegraaf dat op het mondiale toernooi goed zichtbaar is wat druk op een dergelijk evenement met een mens doet. Kieft wijst bijvoorbeeld op Argentijns bondscoach Jorge Sampaoli. “Hij trok zijn jasje uit en stond als een dwaas te springen in zijn t-shirt met korte mouwen en vol getatoeëerde armen.”

Kieft keek vrijdagmiddag ook met meer dan gemiddelde aandacht naar het duel tussen Brazilië en Costa Rica (2-0) en dan met name naar ‘het waanzinnige gedrag’ van Neymar. “Geweldig om te zien; we kregen alles van Neymar te zien wat hij is. Daar zit een voorgeschiedenis aan vast. Maanden heeft Neymar niet gevoetbald, speelde één volledig duel voor het WK, maar de hele wereld focust zich op hem.”

“Hij moet het doen in Rusland en dat legt een enorme druk op zijn schouders.” Neymar is echter nog niet fit en dat weet de Braziliaan ook, zo stelt Kieft. “Het frustreert hem dat hij nog geen top is. Daarom gedraagt hij zich zo raar. Toch kan ik respect voor hem opbrengen. Hij is een vervelende gozer, die altijd ziekt, zanikt en provoceert, maar zich nooit verschuilt.”

“Neymar laat zich altijd zien, durft alles en ook op dit WK zie je bij vlagen hoe goed hij is.” Het is niet vanzelfsprekend dat elf goede spelers in een nationaal elftal net zo goed spelen als in clubverband. “Zelfs zulke goede voetballers hebben enkele wedstrijden nodig om goed ingespeeld te raken. Met Coutinho, Marcelo en Douglas Costa heeft Neymar zoveel kwaliteit om zich heen dat het slechts een kwestie van tijd is dat we de echte Neymar krijgen te zien op het WK.”