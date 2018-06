Kovacic: ‘Ik wil meer spelen en het beste is dat ik Real Madrid verlaat’

Mateo Kovacic denkt dat het beter is als hij de gelederen van Real Madrid verlaat. De middenvelder van het nationale elftal van Kroatië wil niet langer een bijrol in het Santiago Bernabéu vervullen en erkent dat hij een transfer ambieert. “Ik wil meer spelen en het beste is dat ik Real Madrid verlaat”, vertelt Kovacic zaterdag in gesprek met Marca.

“Ik houd van voetbal en het staan op de grasmat”, vertelt Kovacic in gesprek met de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Ik wil de kans krijgen om in de basis van een andere club te staan. Als ik niet speel… ben ik niet gelukkig.” Kovacic, 24 jaar, kwam afgelopen seizoen tot 35 officiële duels in het tenue van Real Madrid, maar de meerderheid als invaller. In LaLiga kwamen afgelopen seizoen slechts acht spelers van Real minder minuten binnen de lijnen.

Kovacic wordt al sinds zijn komst van Internazionale, in de zomer van 2015 voor een bedrag van 29 miljoen euro, als ‘een speler voor de toekomst’ gezien. De inmiddels vertrokken Zinédine Zidane hield steevast vast aan een middenveld met Casemiro, Luka Modric en Toni Kroos, waardoor de Kroaat sporadisch aan het startsignaal verscheen en steeds vaker als de ideale invaller van de Fransman werd beschouwd.

“Ik weet dat het bij Real Madrid moeilijk is om basiskracht te zijn, vooral omdat ik op jonge leeftijd bij de club kwam. Ik begrijp de situatie, maar juist daarom denk ik dat het beter is als ik naar een andere club ga. Het is een kans waarvan ik denk dat ik die kan krijgen en waar ik op uit ben”, vervolgt Kovacic, die de vraag kreeg of hij niet blij is met zijn rol. “Ik denk dat alle spelers van Real belangrijk zijn. Het probleem voor een jonge voetballer is echter het gebrek aan continuïteit. Zonder die continuïteit kan ik mijn potentieel nooit volledig waarmaken. Ik heb de afgelopen drie jaar in Madrid ontzettend genoten, met ongelooflijke ploeggenoten en veel prijzen… Maar ik was niet compleet gelukkig.”

“Mijn aandeel in de successen en in het project was niet datgene waar ik op hoopte en dat is iets wat ik wil veranderen.” Zelfs een gesprek met Julen Lopetegui, de opvolger van Zidane, lijkt Kovacic niet van gedachten te zullen veranderen. “Ik ken de nieuwe trainer niet en ik heb hem nooit gesproken, maar ik weet dat we over mijn toekomst moeten praten. Ik heb de afgelopen drie jaar niet veel gespeeld en dat is van invloed op mijn status binnen het nationale elftal. Ik ben niet gelukkig. Daarom is het beter als ik van club verander. Real Madrid heeft buitengewone selectie met geweldige voetballers en wellicht ben ik nu te jong om daarin een groter aandeel te hebben. Ik weet het niet…”