Kluivert: ‘Het voelt goed dat Ajax een mooi bedrag voor me incasseert’

Ajax en AS Roma hebben vrijdag de transfer van Justin Kluivert afgerond. De negentienjarige aanvaller tekent bij de Italiaanse topclub een contract voor vijf jaar tot en met de zomer van 2023. Ajax ontvangt 17,25 miljoen euro voor Kluivert, maar dat bedrag kan door middel van bonussen en een doorverkooppercentage oplopen naar maximaal 22,75 miljoen euro.

Het doet Kluivert goed dat Ajax een fikse transfersom ontvangt. “Ik ben blij dat de deal nu officieel rond is, ben Ajax dankbaar voor de opleiding en kansen die ik heb gehad en het voelt goed dat de club een mooi bedrag voor me incasseert”, vertelt de negentienjarige aanvaller in gesprek met De Telegraaf.

Kluivert speelde sinds zijn debuut in januari 2017 slechts 56 officiële duels in het eerste van Ajax. “AS Roma is een prachtige volgende stap in mijn carrière”, besluit de tiener. Kluivert had in Amsterdam nog een éénjarige verbintenis, maar de zoon van Patrick Kluivert liet vorige maand al doorschemeren dat hij zich onder druk gezet voelde en niet wilde verlengen.

Kluivert is de derde Nederlander bij AS Roma. Ook Kevin Strootman en Rick Karsdorp staan onder contract bij de club die afgelopen seizoen als derde eindigde in de Serie A. Met Hakim Ziyech maakt deze zomer mogelijk nog een Ajacied de overstap naar AS Roma.