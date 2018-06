‘Argentinië was zo slecht dat ik Messi niet eens meer om zijn shirt vroeg’

Ante Rebic had donderdagavond een productief aandeel in de opzienbarende 0-3 zege van Kroatië op Argentinië. Na een fout van doelman Willy Caballero zorgde de aanvaller met een heerlijke volley voor de openingstreffer. De Kroaten liepen uiteindelijk uit naar een ruime zege en kwalificeerden zich voor de volgende ronde van het WK in Rusland. Sime Vrsaljko gaf aan dat de Argentijnen ‘huilden als meisjes’, maar Rebic ging nog een stapje verder.

Rebic had naar eigen zeggen veel meer verwacht van Lionel Messi en consorten. “Als ik heel eerlijk ben, ik wilde het shirt van Messi voor een vriend van mij. Hij is een heel erg grote fan”, claimde de aanvaller van Eintracht Frankfurt in gesprek met Goal. “Maar Argentinië was zo slecht dat ik Messi niet eens meer om zijn shirt vroeg. Echt, ik had veel meer van Argentinië verwacht. In ieder geval van de spelers uit de Premier League.”

“Die zijn gewend aan een hoog tempo en het aangaan van duels. Maar je zag Nicolás Otamendi. In de vierde minuut ging Mario Mandzukic voorbij hem en hij lag al op het veld te rollen. Ik ben teleurgesteld over hun gedrag en gebrek aan fair play”, benadrukte de Kroatisch international. “En dan heb ik het nog niets eens over hun provocaties. Een atleet moet weten hoe hij met een nederlaag moet omgaan.”

Het ontbrak Ravshan Irmatov, de dienstdoende leidsman uit Oezbekistan, aan ervaring op het hoogste niveau om deze wedstrijd te leiden, zo oordeelt Rebic. “Hij was niet van het allerhoogste niveau en het is niet de allereerste keer dat dit op een WK gebeurt. We voelden dat veel van zijn beslissingen in het voordeel van de Argentijnen waren. Ik weet dat dit een WK is en dat er allerlei scheidsrechters aanwezig zijn, maar het is belangrijk dat dit soort duels worden geleid door arbiters die weten wat er speelt en een wedstrijd kunnen aanvoelen.”

Het openingsdoelpunt van Rebic ging de wereld over. “Ik weet niet eens hoeveel berichten ik na de wedstrijd kreeg. Dit was mijn beste wedstrijd voor Kroatië en, samen met de bekerfinale tegen Bayern München, de beste in mijn loopbaan. Ik heb mijn doelpunt nu al honderd keer teruggezien. Ik dacht dat de verdedigers zouden ingrijpen als ik de bal eerst zou aannemen en controleren. Daarom schoot ik zonder al teveel na te denken.”