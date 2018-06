Brands wijst PSV al op opvolger Van Bommel: ‘Hij heeft de kwaliteiten’

Phillip Cocu vertrekt na vijf jaar en drie kampioenschappen bij PSV en wordt opgevolgd door Mark van Bommel. Voor de oud-middenvelder wordt het zijn eerste klus als hoofdtrainer. De voormalig Oranje-international had PSV Onder-19 al onder zijn hoede en is momenteel met Australië op het WK assistent van bondscoach Bert van Marwijk. De 41-jarige oud-speler van de club tekent in Eindhoven een contract voor drie seizoenen.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Marcel Brands weten dat de benoeming van Van Bommel een goede keuze is. Hij startte twee jaar geleden een stappenplan op om Van Bommel klaar te stomen als hoofdtrainer. “Hij was al bezig binnen PSV, maar was ook nog zoekende”, geeft Brands aan. “Mijn advies was: ga een vast elftal trainen. Dat blijft de beste leerschool. De A1 is met Mark nu landskampioen.”

“Dat Phillip Cocu weg zou gaan, bleek pas na mijn vertrek per 1 juni. Maar als ik nog bij PSV zat, zou ik nu ook Van Bommel doorschuiven. Hij is er klaar voor.” De kersverse technisch directeur van Everton heeft ook al een idee wie na Van Bommel zal gaan komen. “Eerst Cocu, nu Van Bommel. En misschien is Ruud van Nistelrooij straks de volgende in het rijtje hoofdtrainers van PSV. Ook Ruud was eerst zoekende, maar heeft de kwaliteiten en wil nu binnen PSV ook vol voor zijn ontwikkeling als trainer gaan.”

Direct na de laatste wedstrijd van Australië op het WK keert Van Bommel terug naar Eindhoven om aan zijn nieuwe baan te beginnen. Als hij bij aanvang van de voorbereiding nog in Rusland actief is, zal zijn absentie intern worden opgevangen. Jürgen Dirkx, die de assistent van zijn oud-ploeggenoot wordt, maakt ook deel uit van de technische staf van de Australiërs.

Harry van Raaij, oud-voorzitter van PSV, haalde Van Bommel in de zomer van 2012 terug naar Eindhoven. Hij heeft hoge verwachtingen door de manier waarop hij hem kent. "Ik denk dat hij absoluut een heel goede trainer kan worden, een hele grote zelfs”, zegt de iconische oud-preses in De Telegraaf. Hij verwacht dat hij hoe dan ook veel aan Bert van Marwijk zal hebben. "Hij heeft nog even een aanloop nodig natuurlijk en als hij daarbij wat steun van zijn schoonvader kan krijgen, dan zou dat mooi zijn."

"Zoals Phillip Cocu dat in het begin heeft gehad van Guus Hiddink. Op welke manier dat uiteindelijk gebeurt, maakt me niet zoveel uit. Ze hebben altijd samengewerkt en al is het niet officieel, dan denk ik alsnog dat Van Marwijk een rol voor hem speelt.” Van Raaij heeft in Van Bommel altijd de kwaliteiten gezien die hem ook een goede trainer zouden kunnen maken. "In analyses is hij heel deskundig, steekt hij erbovenuit. Maar dat moet je natuurlijk ook waarmaken en je hebt ook met de omgang met spelers en dergelijke te maken."