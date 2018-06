Tadic reageert: ‘Ajax? Eerst de handtekeningen, dan praten’

Volgens De Telegraaf heeft Dusan Tadic een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax, maar de aanvallende middenvelder wil zijn transfer niet bevestigen. Na het met 1-2 verloren WK-groepsduel met Zwitserland werd de Serviër door Voetbal International naar de geruchten gevraagd.

De enthousiaste reacties in Nederland over zijn aanstaande transfer deed de 29-jarige Tadic af als ‘leuk’: “Maar zolang er nog niks getekend is, kan ik er gewoon nog niks over zeggen. Eerst de handtekeningen, dan praten. En er zijn nog geen handtekeningen. Tegelijkertijd ben ik bezig aan een WK en hebben we een nederlaag geleden die hard is aangekomen.”

Tadic ligt bij Southampton nog tot de zomer van 2020 vast, maar Ajax is van plan om dat contract voor een gelimiteerde transfersom van 17,1 miljoen euro af te kopen. De linkspoot zou zelf een contract voor vier seizoenen kunnen tekenen in de Johan Cruijff ArenA en zal, mits hij zijn krabbel zet, tot de absolute grootverdieners in Amsterdam gaan behoren.

Tadic brak door bij Vojvodina Novi Sad en kwam via FC Groningen bij FC Twente terecht. Hij werd in 2014 voor veertien miljoen euro verkocht aan Southampton en in dienst van the Saints staat de 55-voudig international op 24 doelpunten en 35 assists in 162 wedstrijden.