‘Je kunt het vergelijken met de aanstelling van De Boer bij Ajax’

PSV moest door het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe op zoek naar een nieuwe trainer, maar vond die meteen. De club uit Eindhoven schoof de 41-jarige Mark van Bommel, de coach van de Onder-19, door naar het eerste elftal. Mogelijk wordt Bert van Marwijk later nog aan de technische staf toegevoegd.

Willy van de Kerkhof kan zich vinden in de beslissing van John de Jong en Toon Gerbrands om Van Bommel door te schuiven: “Mark is een type die heel opportunistisch voetbalt vanuit een gesloten verdediging. Wat mij betreft is zijn gebrek aan ervaring als hoofdcoach geen probleem”, zegt Van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant.

“Je kunt het vergelijken met de aanstelling van Frank de Boer bij Ajax destijds. Hij gaat er fris en fruitig in.” De 66-jarige oud-rechtshalf weet dat niet alle supporters even blij waren met de aanwezigheid van Cocu omdat er niet altijd oogstrelend voetbal werd gespeeld. Van de Kerkhof is bekend met die kritiek, maar vindt dat Cocu ‘alle egards’ verdient.

“Het is een heel toegewijde trainer, een beetje gesloten. Cocu was succesvol, maar het kon beter. Ondanks het landskampioenschap hebben we niets gepresteerd in Europa en zijn we uit de beker gegooid. Met Van Bommel krijgen we een trainer met een heel ander charisma.” Cocu zet zaterdag zijn handtekening onder een contract voor drie jaar in Istanbul.