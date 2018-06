Waarom een Engels toptalent op het tweede niveau in België aan de slag gaat

George Hirst werd de afgelopen tijd begeerd door diverse Engelse topclubs, waaronder Manchester United, Arsenal en Everton. De negentienjarige international van Engeland Onder-20 weigerde zijn contract bij Sheffield Wednesday te verlengen en kon zo transfervrij worden opgepikt. Maar Hirst is volgend seizoen niet te bewonderen bij een Engelse topclub, maar in het shirt van het Belgische Oud Heverlee Leuven.

Het is meer dan opmerkelijk dat de jonge spits, de zoon van voormalig Engels international David Hirst, zijn lot verbonden heeft aan OH Leuven. De club komt uit in de Eerste Klasse B, het tweede niveau van het Belgische voetbal. Afgelopen seizoen eindigde OH Leuven als tweede in de competitie, waarmee men niet promoveerde naar het hoogste niveau. Slechts één team promoveert naar de Eerste Klasse en met clubs als Beerschot Wilrijk en KV Mechelen is de concurrentie voor OHL volgend seizoen behoorlijk.

“Ik ben erg blij met mijn komst naar OHL. Ik kan niet wachten om te trainen en te spelen onder Nigel Pearson, een coach die ik altijd al bewonderde. Mijn nieuwe club ademt ambitie uit en je merkt meteen dat iedereen hier vastbesloten is om succes te boeken met OHL”, zei Hirst op de website van zijn nieuwe werkgever, waar hij een vijfjarig contract ondertekende. De spits doorliep de jeugdopleiding van Sheffield Wednesday en speelde voor verschillende Engelse jeugdelftallen. In augustus 2016 maakte Hirst zijn debuut in het eerste elftal van the Owls, in de met 2-1 verloren EFL Cup-wedstrijd tegen Cambridge United. Sheffield Wednesday was bereid ver te gaan om de spits langer te kunnen binden, maar hij weigerde en had de clubs voor het uitzoeken. Waarom kiest Hirst dan voor een overstap naar Leuven?

Vichai Srivaddhanaprabha, voorzitter van King Power.

Je zou kunnen zeggen dat Hirst zich indirect alsnog heeft verbonden aan een Engelse club: Leicester City. OH Leuven is sinds de zomer van 2017 in handen van King Power, het bedrijf van de Thaise miljardair Vichai Srivaddhanaprabha. Zoon Aiyawatt zwaait de scepter bij de Belgische club en onder het bewind van de familie Srivaddhanaprabha is OH Leuven uitgegroeid tot een zusterclub van Leicester City. Met Kamal Sowah en Elliott Moore werden afgelopen seizoen twee spelers door the Foxes verhuurd aan OH Leuven. Het is aannemelijk dat in de toekomst meer spelers op huurbasis de overstap vanuit Engeland zullen maken. Overigens is binnen de club op meerdere vlakken de invloed vanuit Leicester voelbaar.

Zo stapten in april twee vrijwilligers van de media-afdeling op wegens de invloed vanuit Engeland. “De lokale communicatie is weg. De medewerkers die al jarenlang onbezoldigd aan de slag zijn, werden aan de kant geschoven en vervangen door Engelse medewerkers. De communicatie verloopt nu via alle kanalen volledig in het Engels. Ook Vlaamse spelers moesten plots Engels spreken”, zei Tom Bergs in gesprek met Het Laatste Nieuws. Sinds de zomer van 2017 heeft OH Leuven met Nigel Pearson tevens een Engelse trainer. De 54-jarige oefenmeester was eerder werkzaam bij onder meer Derby County, Leicester City, Hull City en Southampton. Pearson zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in de komst van Hirst naar Leuven.

Nigel Pearson verwelkomt Samy Kehli en Kawin Thamsatchanan bij OH Leuven.

“George is een geweldige versterking voor een team dat al kwaliteiten bevatte. Ik ben dan ook heel blij dat de club hem heeft kunnen strikken. George is een talentrijke speler, die al adelbrieven voorlegde bij Sheffield Wednesday en bij de Engelse nationale jeugdploegen”, zei Pearson. De kans is echter klein dat hij bij OH Leuven lang kan genieten van Hirst. Zoals de verhoudingen nu liggen, lijkt de spits praktisch bij Leicester City te hebben getekend. De voornaamste reden dat men voor deze constructie heeft gekozen, is omdat the Foxes in dit geval geen compensatie van twee miljoen euro hoeven te betalen aan Sheffield Wednesday. Volgens ESPN hoeft Leuven als niet-Engelse clubs geen compensatie te betalen, waardoor Leicester City Hirst nu gratis en voor niets overneemt.

Hirst zou bij Leicester City toch nog niet in aanmerking komen voor het eerste elftal, waardoor hij in Leuven nog een tijdje kan rijpen. In Engeland verwacht men dat Hirst maximaal een jaar bij OH Leuven zal spenderen, om vervolgens bij Leicester City aan de slag te gaan. Voor the Foxes is het op deze manier aftroeven van de concurrentie uit de Premier League een win-win-situatie: Hirst wordt gratis binnengehaald én de spits doet op bekend terrein ervaring op in het betaald voetbal.