Servië druipt ondanks fraaie assist Tadic teleurgesteld af

Zwitserland heeft een reuzenstap gezet richting de achtste finales van het WK. Het Alpenland kwam vrijdagavond tegen Servië op achterstand door een treffer van Aleksandar Mitrovic, maar toonde daarna veerkracht en trok het duel in de tweede helft uiteindelijk naar zich toe: 1-2. Xherdan Shaqiri groeide in de laatste minuut van de officiële speeltijd uit tot matchwinner. Zwitserland heeft net als Brazilië na twee speelrondes in groep E vier punten en kan zich volgende week tegen Costa Rica definitief verzekeren van een plekje bij de laatste zestien. Servië blijft op drie punten steken en staat in de laatste speelronde tegenover Brazilië.

Behalve Shaqiri vertolkte ook Dusan Tadic een hoofdrol in Kaliningrad. De door Ajax begeerde technicus speelde een uitstekende wedstrijd en stond na vijf minuten voetballen aan de basis van een droomstart voor de Serviërs. Tadic kapte aan de rechterkant van het veld directe tegenstander Ricardo Rodríguez op fraaie wijze uit, waarna hij de bal met veel gevoel op het hoofd van Mitrovic legde. Laatstgenoemde torende in de doelmond van Zwitserland boven Fabian Schär uit en gaf doelman Yann Sommers vervolgens het nakijken met een technische kopbal.

Zwitserland, dat in zijn eerste duel Brazilië nog op een gelijkspel (1-1) had gehouden, werd in het eerste kwart van de wedstrijd onder de voet gelopen door Servië, maar kwam daarna beter in zijn spel. Blerim Dzemaili was een kwartier voor rust dicht bij de gelijkmaker na een fraaie pass van Steven Zuber, maar hij slaagde er van een meter of zeven niet in het leder voorbij Vladimir Stojkovic te krijgen. Aan de overzijde was Tadic in de slotfase van de eerste helft met een fraaie volley nog dicht bij de 2-0, maar zijn poging scheerde uiteindelijk rakelings over het doel van Sommer.

Na de onderbreking was het Zwitserland dat de klok sloeg. Het elftal van bondscoach Vladimir Petkovic kwam sterk uit de kleedkamer en slaagde er na 52 minuten spelen in de score te nivelleren. Granit Xhaka kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten en produceerde vervolgens een verwoestende afstandsknal die Stojkovic te machtig was: 1-1. Niet veel later had Shaqiri de Zwitsers zelfs aan de leiding kunnen brengen, maar hij teisterde na een knappe individuele actie het houtwerk. Servië leek halverwege de tweede helft recht te hebben op een strafschop nadat Mitrovic in het strafschopgebied onderuit was getrokken door twee verdedigers, maar scheidsrechter Felix Brych weigerde de bal op de stip te leggen.

Even later kwam Zwitserland goed weg toen een gevaarlijke voorzet van Aleksandar Kolarov door iedereen werd gemist. Servië maakte in de slotfase jacht op de overwinning, maar kwam zelf met de schrik vrij doordat eerst een terugspeelbal van Branislav Ivanovic maar ternauwernood niet in eigen doel belandde en Mario Gavranovic enkele minuten later (uit buitenspelpositie) van dichtbij een grote kans om zeep hielp. Zwitserland was de gevaarlijkste ploeg in de slotfase en ging er in de laatste minuut ook met de zege aan de haal. Shaqiri kon na een pass van achteruit alleen op Stojkovic af en rondde vervolgens koel af.