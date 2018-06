‘Kind van FC Groningen’ tekent voor twee seizoenen bij Heracles

Yoëll van Nieff gaat aan de slag bij Heracles Almelo. De 25-jarige middenvelder zag zijn contract bij FC Groningen niet verlengd worden en heeft voor twee jaar getekend in Almelo, met een optie op een derde seizoen. Van Nieff stond veertien jaar onder contract bij De Trots van het Noorden.

De linkspoot speelde 92 wedstrijden in het eerste elftal van de noorderlingen en daarin was hij goed voor vier doelpunten en zeven assists. Tussendoor werd hij nog verhuurd aan FC Dordrecht en Excelsior. Van Nieff was overigens ook in beeld bij Willem II, NAC Breda en FC Emmen, maar heeft dus gekozen voor een vervolg in het Polman Stadion.

“Het klikte meteen toen ik bij Heracles binnenkwam, ik had gelijk een goed gevoel. Ik kreeg veel vertrouwen vanuit de club en vanuit de nieuwe trainer. Ik heb veel zin in dit nieuwe avontuur”, reageert Van Nieff op de website van zijn nieuwe werkgever. Technisch manager Mark-Jan Fledderus zegt ‘heel blij’ te zijn met de komst van de voormalig jeugdinternational.

“Yoëll is een multifunctionele linksbenige speler die als linksback, linker centrale verdediger en als middenvelder uit de voeten kan. Wij halen hem vooral met het oog op de positie links op het middenveld. Met Yoëll halen we met zijn uitstekende linkerbeen specifieke kwaliteit binnen voor de vrije trappen en standaardsituaties. Verder denken wij dat hij met zijn ervaring en persoonlijkheid een belangrijke rol in de groep kan gaan spelen.”