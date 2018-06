AS Roma legt voormalig doelman van Juventus voor vier miljoen vast

AS Roma maakte vrijdagavond melding van de komst van Justin Kluivert en daar is het niet bij gebleven. I Giallorossi communiceren namelijk ook dat zij Antonio Mirante hebben vastgelegd. De 34-jarige doelman komt over van Bologna.

De Italiaan had daar nog een contract voor één seizoen, maar dat is voor vier miljoen euro afgekocht door de werkgever van onder anderen Kluivert, Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Mirante wordt in het Stadio Olimpico de stand-in van Alisson.

De voormalig jeugdinternational is de opvolger van Lukasz Skorupski, die voor negen miljoen euro de omgekeerde weg bewandelt. Mirante stond eerder onder de lat bij Parma, Sampdoria, Juventus, Siena, Crotone en Sorrento.

“Het vervult mij met trots en grote tevredenheid dat ik speler van AS Roma ben”, reageert Mirante, die voor drie seizoenen heeft getekend. “Het was iets wat ik erg graag wilde. Er is in het verleden contact geweest, maar dit is het juiste moment in mijn carrière en ik denk dat dit een geweldige kans voor mij is.”