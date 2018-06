‘Voormalig PSV’er kan droomtransfer maken naar Atlético Madrid’

Héctor Moreno staat mogelijk voor een droomtransfer. Record pakt vrijdag namelijk uit met het bericht dat Atlético Madrid serieuze interesse heeft en inmiddels bij Real Sociedad naar de dertigjarige verdediger heeft geïnformeerd.

Stefan Savic staat in de belangstelling van Juventus en Chelsea en een vertrek van de Montenegrijn zou dus opgevangen moeten worden met Moreno. Atlético vindt de 92-voudig international van Mexico ook interessant vanwege zijn prijskaartje, want geschat wordt dat hij niet meer dan vijf miljoen euro hoeft te kosten.

Moreno vertrok in 2008 naar AZ en via Espanyol kwam hij in de zomer van 2015 bij PSV terecht. De linkspoot kwam in Eindhoven tot dertien doelpunten en twee assists in tachtig wedstrijden. Hij won de landstitel en de Johan Cruijff Schaal en vertrok na twee seizoenen naar AS Roma, maar daar brak Moreno niet door.

El Tractór speelde slechts zes wedstrijden in het eerste elftal van i Giallorossi en werd na een jaar verkocht aan Real Sociedad. De club uit Baskenland betaalde zes miljoen euro. In dienst van Txuri-urdinak staat Moreno op één doelpunt in negen optredens. Zijn contract loopt er nog tot medio 2021 door.