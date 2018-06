Groningen verguld met komst Ajacied: ‘Hij is de opvolger van Theo Laseroms’

Deyovaisio Zeefuik werd vrijdagmiddag officieel gepresenteerd bij FC Groningen. De rechtsback kwam het afgelopen seizoen al een half jaar op huurbasis uit voor de Trots van het Noorden en werd vervolgens definitief overgenomen van Ajax, waar het contract van Zeefuik nog doorliep tot medio 2019. In Groningen verwacht men de komende seizoenen veel van de verdediger.

Technisch directeur Ron Jans vergelijkt Zeefuik op de clubsite van Groningen met Theo Laseroms, oud-verdediger van onder meer NAC Breda, Sparta Rotterdam en Feyenoord. "Hij had als bijnaam ‘de Tank’ en ik denk dat ‘Deyo’ zijn opvolger is. Positieve eigenschappen zijn ‘niet opgeven’ kracht en overtuiging."

Zeefuik speelde in de tweede seizoenshelft uiteindelijk dertien wedstrijden voor Groningen. "Na het vertrek van Todd Kane afgelopen winter, hebben we werk gemaakt van Zeefuiks komst", licht Jans toe. "De supporters en ook het team reageerden goed op zijn drive en die zal absoluut blijven."

"Voor mij was de keuze voor FC Groningen erg makkelijk”, laat Zeefuik zelf weten. “Er was concrete interesse van ADO Den Haag en een buitenlandse club, maar iedereen in mijn omgeving gaf mij een bevestiging van mijn gevoel. Eerst was er al Hans Nijland (algemeen directeur red.), die na een paar wedstrijden al aangaf dat ik moest blijven. Dan zijn er de fans, die me overal aanspraken met: ‘Blijven hè’. Andere mensen in mijn omgevingen gaven het aan en ook mijn teamgenoten zagen me graag blijven."