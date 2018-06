AS Roma verkoopt doelman en verdient investering in Kluivert deels terug

Lukasz Skorupski vervolgt zijn carrière bij Bologna. De club uit Emilia-Romagna neemt de doelman voor negen miljoen euro over van AS Roma en door variabelen kan die transfersom met een half miljoen oplopen.

I Giallorossi hebben hiernaast een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen, maar die clausule treedt enkel in werking wanneer Bologna de 27-jarige Skorupski voor minimaal één miljoen euro doorverkoopt.

Skorupski speelde voor Pogon Zabrze, Górnik Zabrze en Radzionkow alvorens hij in de zomer van 2013 in Italië terechtkwam. Roma betaalde nog geen miljoen euro voor de tweevoudig A-international van Polen, maar echt doorbreken in het Stadio Olimpico deed Skorupski nooit.

Skorupski speelde slechts 16 wedstrijden in het eerste elftal en daarin moest hij 21 keer vissen. Driemaal hield hij zijn doel schoon. Op huurbasis voor Empoli kwam Skorupski tot 67 wedstrijden. Hij had bij AS Roma nog een contract tot de zomer van 2021.