Real Madrid strikt doelman en betaalt maximaal 13,4 miljoen euro

Andriy Lunin is officieel speler van Real Madrid. De winnaar van de Champions League-communiceert dat men met Zorya Luhansk een akkoord heeft bereikt over de transfer en dat de doelman heeft getekend voor zes seizoenen.

Als een verrassing kwam de overstap al niet meer, want media als XSPORT en Marca verzekerden deze week dat de kogel door de kerk was. Real betaalt naar verluidt negen miljoen euro aan Zorya, een transfersom die door variabelen met 4,4 miljoen zou kunnen oplopen. Ook Zorya verklapt via de officiële kanalen echter geen details.

Lunin werd geboren in Krasnograd, een stad in de oostelijke oblast Kharkiv. Hij sloot zich op zijn twaalfde aan bij de jeugdopleiding van Metalist Kharkiv en vertrok na drie seizoenen naar Dnipro Dnipropetrovsk. In oktober 2016 maakte Lunin zijn debuut in het eerste elftal en een klein jaar later transfereerde de goalie naar Zorya.

Nog geen twee jaar na zijn debuut in het profvoetbal verkast het talent dus naar het Real van nieuwbakken trainer Julen Lopetegui. Lunin keepte tot dusverre 61 wedstrijden in clubverband. Daarin kreeg hij 77 treffers om de oren en behaalde hij 20 keer een clean sheet. Zijn contract in Oekraïne liep nog één seizoen door.