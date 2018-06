De Jong hakt knoop door en slaat aanbieding definitief af

Luuk de Jong blijft naar alle waarschijnlijkheid bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de aanvaller heeft besloten om definitief niet in te gaan op de aanbieding van Club América, hoewel hij ‘gestreeld’ was door de interesse.

De 27-jarige De Jong is nog altijd met PSV in gesprek om zijn tot medio 2020 doorlopende contract met één seizoen te verlengen. Het Eindhovens Dagblad berichtte tien dagen geleden al dat de veertienvoudig international van het Nederlands elftal een aanbieding van de leiding in beraad heeft.

“Voor PSV is het te hopen dat Luuk blijft. Als de club de Champions League ingaat en weer om de titel moet spelen, is Luuk heel belangrijk”, zei de vertrokken technisch manager Marcel Brands twee weken geleden. “Je weet wat je aan hem hebt, vandaar dat hij zijn contract met één jaar kan verlengen. Als hij toch gaat, zal PSV een spits huren op die positie.”

De Jong, die eerder ook werd gelinkt aan clubs als Girondins Bordeaux en UANL Tigres, speelde tot dusverre 161 wedstrijden voor PSV en daarin was hij goed voor 80 doelpunten en 47 assists. Inmiddels heeft Club América overigens al een nieuwe spits vastgelegd, want Roger Martínez is overgenomen van Jiangsu Suning.