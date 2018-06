Neymar barst in tranen uit: ‘In mijn leven zijn dingen nooit gemakkelijk’

Brazilië leek vrijdagmiddag ook in zijn tweede groepswedstrijd op het WK af te stevenen op puntverlies, maar doelpunten van Coutinho en Neymar hielpen de Gele Kanaries in blessuretijd toch voorbij Costa Rica (2-0). Na afloop van het duel in Sint-Petersburg was er vooral veel te doen om de rol van Neymar.

De superster van Paris Saint-Germain bepaalde in de zevende minuut van de blessuretijd de eindstand na een pass van Douglas Costa, maar maakte allesbehalve een gelukkige indruk op het veld. Zo kreeg hij het in de slotfase van het duel verbaal aan de stok met arbiter Björn Kuipers, die vlak daarvoor na raadpleging van de videoscheidsrechter tot grote onvrede van de Brazilianen had besloten een vermeende overtreding op Neymar niet te bestraffen met een strafschop.

Na het laatste fluitsignaal barstte de sterspeler van Paris Saint-Germain op het veld in tranen uit. "Niet iedereen weet waar ik de doorheen ben gegaan", laat hij zelf weten via Instagram. "Papegaaien kunnen praten, maar niet iedereen bewandelt het pad. Ik huilde uit vreugde, vanwege hetgeen ik overwonnen heb en het verlangen om te winnen. In mijn leven zijn de dingen nooit gemakkelijk geweest. De droom duurt nu voort, het doel."

Neymar kan rekenen op de steun van ploeggenoot Thiago Silva en bondscoach Tite. "Het is prima om te huilen. Ik zei hem: 'Je huilt alleen wanneer je weet wat nodig is om op een WK te zijn'", vertelt de verdediger aan Globo Esporte. Tite benadrukt dat de druk op zijn sterspeler enorm is: "Je kunt niet alle verantwoordelijkheid ophangen aan één speler. Hij was geblesseerd voor drie en half maand en heeft vandaag de gehele wedstrijd gespeeld. Hij is ook maar een mens. Hij heeft wat tijd nodig om terug te komen op zijn oude niveau, maar op de eerste plaats moet het team in vorm zijn en niet louter afhankelijk zijn van hem."

Brazilië is voorlopig koploper in groep E. Het team van Tite kwam in zijn eerste wedstrijd op het WK niet verder dan een gelijkspel tegen Zwitserland (1-1), maar door de zege op Costa Rica staat het na twee duels op vier punten. De Brazilianen besluiten de groepsfase volgende week woensdag met een wedstrijd tegen Servië.