La Nación: spelers van Argentinië vroegen niet om hoofd Sampaoli

Argentinië verloor donderdag met 3-0 van Kroatië en moet alle zeilen bijzetten om de knock-outfase te kunnen bereiken. In de eigen media doet het gerucht de ronde dat de spelers willen dat Jorge Sampaoli nog vóór het duel met Nigeria van komende dinsdag vertrekt om het stokje over te geven aan Jorge Burruchaga.

De 55-jarige Burruchaga is de teammanager van de Argentijnse ploeg en coachte clubs als Estudiantes, Independiente en Banfield. Als middenvelder van de nationale ploeg speelde hij 57 interlands en won hij in 1986 het WK in Mexico. Hij speelde voor onder meer Independiente en Nantes.

La Nación schrijft echter dat het verhaal niet klopt dat de spelers om ‘het hoofd’ van Sampaoli hebben gevraagd. De krant voegt eraan toe dat Sampaoli ook niet heeft overwogen om zelf op te stappen en dat Burruchaga ‘voor niemand’ een optie is geweest om La Albiceleste, de nummer vijf van de FIFA-wereldranglijst, te leiden.

De AFA heeft volgens La Nación evenmin overwogen om Sampaoli na het duel met Kroatië te ontslaan. “Het debat over zijn continuïteit zal pas weer gevoerd worden wanneer het verhaal van Argentinië op het WK eindigt (…) Het ontslaan van Sampaoli zou bovendien een schandaal in de hand werken. Met een contract tot 2022 zou een ontslag van Sampaoli een ontslagvergoeding van bijna zestien miljoen dollar betekenen.”