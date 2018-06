Kluivert oogst lof: ‘Nu al een van de beste jongelingen in het Europese voetbal’

Vrijdagavond werd de langverwachte transfer van Justin Kluivert van Ajax naar AS Roma eindelijk afgerond. Beide clubs maakten via de officiële kanalen melding van een akkoord, waarmee minimaal 17,25 miljoen euro gemoeid is. Kluivert laat op de website van Roma weten blij te zijn dat de transfersoap rondom zijn persoon eindelijk ten einde is.

De negentienjarige buitenspeler lag al een tijdje op ramkoers met Ajax en kwam anderhalf week geleden reeds in Italië aan voor een medische keuring. Vrijdag werd de transfer definitief beklonken. "Ik voel me geweldig. Ik arriveer bij een ongelofelijk club en kan niet wachten om te beginnen", reageert Kluivert. "Ik denk dat Roma een geweldige club voor me is. Ik kan hier een betere en sterkere speler worden en mooie dingen laten zien."

Bij de Romeinse club is men zeer gelukkig met de komst van Kluivert. "Ik denk dat Justin nu al een van de beste jongelingen in het Europese voetbal is", zo laat technisch directeur Monchi weten. "Om die reden was het niet eenvoudig andere clubs voor te zijn en hem naar Roma te halen. Justin gelooft echter dat Roma de perfecte club is voor zijn ontwikkeling en realiseert zich dat hij over een enorm potentieel beschikt."

Met de overgang van Kluivert is minimaal 17,25 miljoen euro gemoeid, al heeft Ajax laten weten dat de transfersom via allerlei bonusconstructies op kan lopen tot 22,75 miljoen euro. De enkelvoudig Oranje-international heeft een vijfjarig contract getekend in Stadio Olimpico en gaat naar verluidt anderhalf miljoen euro per seizoen verdienen, een gage dat per jaar kan oplopen.