Musa is goud waard met dubbelslag en geeft Argentinië hoop

De nationale ploeg van Nigeria heeft zijn laatste strohalm gepakt om de knock-outfase van het WK te kunnen bereiken. Het team van Gernot Rohr was vrijdag door een dubbelslag van Ahmed Musa met 2-0 te sterk voor IJsland en staat nu op de tweede plaats in Groep D. IJsland en Argentinië hebben ieder één punt.

Als eerste land op dit WK slaagde Nigeria erin om in de eerste helft van een wedstrijd niet één doelpoging te lossen. De laatste keer dat een land dat overkwam, was bij het duel tussen Zuid-Korea en Algerije in 2014. IJsland deed enkele pogingen om wat van het eerste bedrijf te maken, maar verder dan enkele halve kansen voor Birkir Bjarnason en een goede mogelijkheid van Gylfi Sigurdsson kwamen de eilandbewoners niet in de Volgograd Arena.

De beste kans was dus voor Sigurdsson, die na acht minuten op aangeven van Alfred Finnbogason de bal voor het inschieten had, maar het leer in de handen van doelman Francis Uzoho plaatste. In de slotfase van de eerste helft leek IJsland tot een nieuwe kans te komen na een vrije trap van Sigurdsson, maar Finnbogason kon de bal niet richting het doel duwen. In de tweede helft gebeurde er in de eerste vijf minuten meer dan in de eerste 45 minuten.

Oghenekaro Etebo, die voor 7,2 miljoen euro transfereerde naar Stoke City, zette hannes Halldorsson met een schot aan het werk en na 49 minuten opende Musa de score. De aanvaller controleerde een voorzet van Victor Moses op fraaie wijze en ramde binnen: 1-0. De ex-aanvaller van VVV-Venlo maakte daarmee de drie laatste WK-treffers van the Super Eagles. IJsland raakte van de leg en kwam na 56 minuten bijna met 2-0 achter.

Halldorsson moest zich strekken op een volley van afstand van Wilfred Ndidi van Leicester City. Hierna kregen Moses, Rúrik Gislason en Leon Balogun mogelijkheden en de beste was voor Musa, die de lat raakte. Na 75 minuten was het alsnog raak: Musa werd in stelling gebracht door Kenneth Omeruo, snelde weg bij zijn bewaker, omspeelde de doelman en schoot raak. IJsland had het hierna nog spannend kunnen maken, ware het niet dat Sigurdsson een strafschop mikte en Finnbogason op Uzoho stuitte.