Zhang is terug in de Eredivisie: ‘Het commerciële is van secundair belang’

Yuning Zhang is speler van ADO Den Haag. De club uit de Hofstad maakt bekend dat de aanvaller voor één seizoen wordt gehuurd van West Bromwich Albion. Hij wordt maandag om 15.00 uur gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion.

“Het is voor ons en de Chinese aandeelhouder belangrijk dat het eindelijk gelukt is om een Chinese speler te hebben die met zijn niveau een meerwaarde voor onze ploeg is”, zegt algemeen directeur Mattijs Manders. “Het gaat primair om de voetbalkwaliteiten van Zhang. Wellicht is er ook een commerciële spin-off, maar dat is van secundair belang voor ons.”

“Toch is het ook belangrijk voor de club en de aandeelhouder dat we erin geslaagd zijn om een Chinese speler te vinden die aan alle voorwaarden voldoet. Hier zijn we zeer blij mee.” Manager voetbalzaken Jeffrey van As voegt toe dat hij al langer op zoek was naar een spits omdat hij alle posities dubbel bezet wil houden bij ADO.

“Zhang is een fysiek sterke spits, die balvast is en gemakkelijk tot scoren komt. Een speler met veel mogelijkheden en potentie, ook gezien zijn leeftijd. Hij zal vooral de concurrentie aangaan met Björn Johnsen, maar er zijn ook genoeg opties te bedenken waarin deze twee spelers met elkaar samen spelen.”

De 21-jarige Zhang werd opgeleid bij Hangzhou Greentown en vertrok in de zomer van 2015 naar Vitesse. Na 27 wedstrijden en 4 doelpunten vertrok hij vorig jaar naar West Bromwich Albion, maar hij werd door the Baggies meteen gestald bij Werder Bremen. In Duitsland kwam Zhang echter niet eens tot zijn debuut in het eerst elftal.