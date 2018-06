Voormalig sc Heerenveen-uitblinker Djuricic vindt zesde werkgever in vijf jaar

Filip Djuricic zet zijn loopbaan voort bij Sassuolo, zo bevestigen de Italianen vrijdagmiddag via de officiële kanalen. I Neroverdi pikken de 26-jarige spelmaker transfervrij op bij Sampdoria. De 24-voudig Servisch international, die geen uitnodiging heeft gekregen voor het WK, heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat doorloopt tot medio 2022.

Djuricic was tussen van 2010 tot 2013 actief bij sc Heerenveen en ontpopte zich in het Abe Lenstra Stadion met 26 doelpunten en 28 assists in 110 officiële wedstrijden tot een absolute smaakmaker. Vijf jaar geleden volgde voor acht miljoen euro een transfer naar Benfica, maar de middenvelder kwam nooit echt uit de verf bij de Portugese grootmacht.

Os Águias verhuurden Djuricic vanaf 2014 achtereenvolgens aan 1. FSV Mainz 05, Southampton, Anderlecht en Sampdoria, voordat begin vorig jaar een transfervrij vertrek naar La Samp volgde. In Genua had men echter weer snel genoeg gezien van Djuricic en de tweede helft van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het gedegradeerde Benevento. Bij Sassuolo, dat eveneens de werkgever is van Timo Letschert, zal hij nu hopen een aantal jaar stabiel in de basis te kunnen spelen.