Fortuna doet zaken in België: ‘Eredivisie altijd interessant gevonden’

Fortuna Sittard heeft vrijdagmiddag zijn middenveld weten te versterken met Ahmed El Messaoudi. De promovendus maakt via de officiële kanalen bekend dat de 22-jarige middenvelder het aankomende seizoen wordt gehuurd van het Belgische KV Mechelen. El Messaoudi is na Alessandro Ciranni, Mark Diemers en Andrija Novakovich de vierde nieuwe aanwinst van de Limburgers.

Fortuna noemt de middenvelder ondanks zijn 22 jaar een ‘ervaren speler’: “Ahmed is een fysiek sterke verdedigende middenvelder met meer dan honderd wedstrijden ervaring in de Jupiler Pro League, het hoogste niveau in de Belgische voetbalpiramide. Zijn carrière voerde hem al langs clubs als Lierse SK, Standard Luik en KV Mechelen. Maar hij is niet alleen sterk en ervaren, hij kan ook goed meevoetballen en is daarnaast jong, leergierig en enorm ambitieus”, legt technisch directeur Mustafa Aztopal uit.

El Messaoudi maakte vorig jaar de overstap van Lierse naar KV Mechelen, maar kon niet voorkomen dat Malinwa afgelopen seizoen degradeerde uit de Belgische Pro League. De controleur was daarvoor actief bij Standard Luik en kijkt er naar uit zijn kunsten nu in een andere competitie te mogen vertonen: “Ik heb de Eredivisie altijd al een interessante competitie gevonden vanwege de manier van voetballen én vanwege de sfeer in de stadions.”

“Ik heb gehoord dat aan sfeer in Sittard sowieso geen gebrek is. Fortuna is voor mij een goede stap om mij verder te ontwikkelen als speler. Na mijn gesprek met technisch directeur van Fortuna heb ik geen moment geaarzeld om het aanbod te accepteren. Het is voor mijzelf en het team nu zaak er volop tegenaan te gaan in de voorbereiding. Dan weet ik zeker dat we goed beslagen te ijs komen als de competitie begint en dat we op een mooie plek op de ranglijst eindigen”, spreekt hij zijn ambities uit.