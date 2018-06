PEC pikt gewenste aanvalsleider op bij Excelsior: ‘Dit is geen grijze muis’

Mike van Duinen is vanaf volgend seizoen de nieuwe spits van PEC Zwolle. De Blauwvingers laten vrijdagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat de aanvaller een driejarig contract heeft gesigneerd in de hoofdstad van Overijssel. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 750 duizend euro gemoeid.

De overstap van Van Duinen kende een lange aanloop, aangezien PEC in de afgelopen maanden al meerdere pogingen ondernam om zaken te doen met de Kralingers. Excelsior hield echter tot frustratie van de speler zelf de poot stijf en een week geleden leek het er nog op dat dat de transfer helemaal niet van de grond zou komen. De verkopende club heeft nu echter genoegen genomen met een lager bedrag dan het in eerste instantie in gedachten had, waardoor Van Duinen toch zijn gewenste nieuwe avontuur krijgt.

Van Duinen was sinds 2016 actief in het Van Donge & De Roo Stadion en maakte in 53 wedstrijden 12 doelpunten voor Excelsior. Daarvoor speelde hij bij Fortuna Düsseldorf en ADO Den Haag, waar hij in 123 optredens 30 keer met scherp schoot. De 26-jarige spits is blij met zijn overstap: “PEC Zwolle is naast een fantastische club ook een hele mooie en logische vervolgstap in mijn carrière. De club heeft de afgelopen jaren laten zien dat het geen grijze muis is in de Eredivisie”, vertelt hij.

“De wedstrijden die ik gespeeld heb tegen Zwolle waren altijd lastig. Vorig seizoen lukte het me om twee keer tegen PEC Zwolle te scoren, maar komend seizoen wil ik nog veel vaker voor mijn nieuwe club doelpunten maken.” Ook technisch directeur Gerard Nijkamp is verheugd met de deal: “Iedereen die de Eredivisie volgt weet dat Mike een levensgevaarlijke speler is wanneer hij de bal in of rondom het strafschopgebied krijgt aangespeeld. Wij hebben hem al geruime tijd op de korrel en zien in Mike een voorbereider, aanspeelpunt en afmaker. Hij kent de Eredivisie inmiddels als geen ander en wij denken dat zijn manier van voetballen uitstekend past bij onze spelopvatting.”