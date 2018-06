Sparta vreest aanwinst kwijt te raken: ‘FC Twente heeft hem gek gemaakt’

Sparta Rotterdam liet donderdag weten dat Xandro Schenk met ingang van volgend seizoen op Het Kasteel actief zal zijn, maar het is nog maar de vraag of de bij Go Ahead Eagles vertrekkende verdediger inderdaad naar Rotterdam verkast. Technisch manager Henk van Stee geeft in gesprek met RTV Rijnmond aan dat er dankzij FC Twente een kink in de kabel is gekomen.

“Wij hebben gisteren alle puntjes op de i gezet met betrekking tot zijn contract, iedereen was blij, die jongen zelf ook, totdat FC Twente belde met Xandro's vader en hem een aanbieding deed die veel hoger is dan onze aanbieding”, legt de sportbestuurder uit. Schenk werd vrijdagochtend verwacht bij Sparta, maar liet zijn gezicht niet zien bij de club die zijn nieuwe werkgever zou moeten worden. “Zijn kop is gek gemaakt door FC Twente. Wij hebben gebeld met FC Twente en gevraagd waar ze mee bezig zijn, dit kunnen ze niet maken. Ze hebben achter de rug van de agenten van Schenk zijn vader benaderd”, gaat Van Stee verder.

De technisch manager geeft aan dat Evert Bleuming, de hoofdscout van FC Twente, heeft aangegeven dat Schenk nog niets getekend heeft bij Sparta. Volgens Van Stee klopt dit inderdaad, maar heeft zijn club wel een schriftelijke bevestiging van de zaakwaarnemers van de 25-jarige stopper. Van Stee geeft aan ‘heel erg boos op FC Twente en ook een beetje teleurgesteld in Schenk te zijn’ en heeft er vertrouwen in dat Sparta, als Schenk de komende dagen niet ‘tot bezinning’ komt, een eventuele arbitragezaak als winnaar af zal sluiten.

De aanwinst liet zich immers al in Sparta-shirt interviewen voor de officiële website van de degradant: “Dan ga ik er voor 99 procent vanuit dat wij in het gelijk worden gesteld, door beelden en wat er op papier staat. Maar de vraag is: wil je dat nog wel?” De hoogte van de aanbieding die FC Twente Schenk heeft gedaan verbaast Van Stee: “Gezien hun financiële positie, ik begrijp niet dat ze dergelijke salarissen kunnen betalen die wij niet kunnen betalen. FC Twente komt al jaren niet zo netjes in het nieuws, dit bevestigt dat alleen maar.”