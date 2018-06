Lazio betaalt Spanjaarden 6,5 miljoen euro voor 22-voudig international

Riza Durmisi mag zich speler van Lazio noemen. De linksback, die donderdag al medisch werd gekeurd door de club uit de Italiaanse hoofdstad, heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract. I Biancocelesti betalen Real Betis naar verluidt 6,5 miljoen euro om het nog medio 2021 doorlopende contract van de verdediger af te kopen.

Voor Durmisi komt er zodoende na twee jaar een einde aan zijn dienstverband in Andalusië. De 22-voudig international van Denemarken, die wel deel uitmaakte van de voorselectie van bondscoach Age Hareide maar uiteindelijk geen uitnodiging kreeg om mee te gaan naar het WK, maakte in 2016 voor twee miljoen euro de overstap van Bröndby naar los Verdiblancos.

In de afgelopen twee seizoenen kwam Durmisi 54 keer in actie en was hij in die periode goed voor drie doelpunten en zeven assists. Voor Lazio is de 24-jarige vleugelverdediger de eerste aanwinst voor het aankomende seizoen. De Romeinen namen al wel afscheid van Stefan de Vrij, Filip Djordjevic en Federico Marchetti, terwijl Felipe Anderson op weg lijkt naar West Ham United en er ook flink wordt getrokken aan Sergej Milinkovic-Savic.