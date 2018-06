NAC stuurt vierde talent naar Helmond: ‘Ik hoop sterker terug te keren’

NAC Breda sloot onlangs een samenwerkingsverband met Helmond Sport en stalde toen meteen Bodi Brusselers en Diego Snepvangers bij de club uit de Eerste Divisie. Nadat onlangs ook Richelor Sprangers de overstap maakte, is vrijdag duidelijk geworden dat Bart Meijers volgend seizoen eveneens op huurbasis in Helmond actief zal zijn.

Meijers was tot 2011 actief in de jeugdopleiding van RBC Roosendaal en stapte na het faillissement van die club over naar NAC. Hier doorliep hij bijna de volledige jeugdopleiding om twee seizoenen geleden zijn doorbraak te beleven in het eerste elftal. Na zijn debuut in februari 2017 kwam hij in het restant van het seizoen 2016/17 tot dertien duels in de hoofdmacht. In de afgelopen voetbaljaargang kwam hij tot eveneens dertien wedstrijden in de Eredivisie.

Meijers hoopt dat hij bij Helmond Sport de volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten: “Ik ben nog jong en het is voor mij op dit moment zaak dat ik op frequente basis wedstrijden speel. Het afgelopen seizoen heb ik aardig wat wedstrijden op Eredivisie-niveau gespeeld, maar om een volwaardige basisspeler te worden moet ik eerst meer vlieguren maken. Helmond Sport biedt daarvoor de juiste mogelijkheid. Komend seizoen ga ik meters maken op Eerste Divisie-niveau en ik hoop daarna sterker terug te keren bij NAC”, zo laat hij weten via de officiële kanalen van de Eredivisionist.