AZ deelt contract tot medio 2023 uit: ‘Ik speel hier sinds mijn tiende’

AZ en Owen Wijndal zijn het eens geworden over een nieuw contract. De achttienjarige linksback heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2023. Het vorige contract van Wijndal liep over een jaar af.

Wijndal werd opgeleid door AZ, waar hij al sinds 2010 speelt. Hij maakte begin februari van vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht en kwam het afgelopen Eredivisie-seizoen tot zeven wedstrijden. “We zijn hier erg blij mee”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubwebsite. "Owen in een heel talentvolle speler, met veel kwaliteit en potentie. Hij moet nu de druk bij Thomas Ouwejan gaan opvoeren. Als blijkt dan één van de twee beter is, dan zal die altijd spelen."

"Dit is hartstikke mooi", aldus Wijndal na het zetten van zijn handtekening. "De club heeft veel vertrouwen in me, dus ik ben erg blij dat ik hier heb kunnen verlengen. Ik speel hier sinds mijn tiende en ik ben met AZ opgegroeid. We passen daardoor goed bij elkaar. Ik voel me hier thuis."