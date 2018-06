‘Fenerbahçe wil Cocu laten beschikken over Van Ginkel, Janssen en Wilshere’

Fenerbahçe verzekerde zich vrijdag van de komst van Phillip Cocu en de nieuwe trainer lijkt de eerste van een lange reeks aanwinsten in Istanbul te moeten gaan worden. Diverse Turkse media, waaronder Milliyet, Fanatik en Fotomaç melden namelijk dat de nieuwe voorzitter Ali Koç deze week in Londen is geweest om over een aantal spelers te praten.

Een van de beoogde doelwitten is een oude bekende van Cocu, aangezien Fenerbahçe bij Chelsea heeft geïnformeerd wat de status van Marco van Ginkel is. De middenvelder kwam de afgelopen tweeënhalf jaar op huurbasis uit voor PSV en droeg vorig seizoen zelfs de aanvoerdersband in het Phillips Stadion. De Turkse grootmacht zou Van Ginkel, die nog tot medio 2020 vastligt bij the Blues, deze zomer eveneens willen huren.

Naast gesprekken met de vertegenwoordigers van Van Ginkel zou Koç ook om de tafel hebben gezeten met Tottenham Hotspur om over Vincent Janssen en Georges-Kévin N’Koudou te praten. De 24-jarige Janssen werd afgelopen seizoen al gehuurd door Fenerbahçe en de club lijkt, ondanks dat de spits geen onuitwisbare indruk maakte, die samenwerking te willen verlengen.

Tot slot zou Koç denken aan de komst van twee aan Arsenal gerelateerde spelers. Jack Wilshere maakte eerder deze week bekend na zeventien jaar te vertrekken bij the Gunners en staat naast onder meer West Ham United, AC Milan en Juventus ook in de belangstelling van Fenerbahçe. Arsenal versterkte zich daarnaast deze week met Bernd Leno en de Turken hopen hiervan te kunnen profiteren door David Ospina in te lijven.