Atlético langer door met ‘een van meest geliefde spelers’: ‘Maakt me trots’

Juan Francisco Torres Belén, beter bekend als Juanfran, plakt er nog een jaar aan vast bij Atlético Madrid. Los Colchoneros laten vrijdagmiddag via de officiële kanalen weten dat de 33-jarige rechtsback, die wordt omschreven als ‘een van de door de fans meest geliefde spelers’, zijn handtekening heeft gezegd onder een tot medio volgend jaar doorlopend contract.

Juanfran beschikte over een aflopende verbintenis en eerder doken er geruchten op dat Atlético niet van plan was om hem een nieuw contract aan te bieden. Tot grote vreugde van de verdediger zelf, heeft hij nu echter toch bijgetekend: “Het maakt me trots en blij dat ik nog een extra seizoen thuis kan blijven. Ik ben opgetogen dat ik een jaar heb kunnen verlengen bij de club van mijn leven”, laat hij optekenen.

“Mijn toewijding en loyaliteit aan deze club zorgen ervoor dat ik in mijn hart alleen denk aan het spelen in het rojiblanco. Ik kan niet wachten op het aankomende seizoen en zal iedere wedstrijd het maximale blijven geven om te zorgen dat alle Atléticos trots op me zijn. Forza Atleti”, sluit hij af.

Juanfran werd in 2011 voor ruim vier miljoen euro overgenomen van Osasuna en speelde in de afgelopen zeven jaar 325 wedstrijden voor Atlético, vooralsnog twee te weinig om in de top twintig van spelers die het vaak in actie kwamen voor de club te komen. Met een landskampioenschap, Copa del Rey, Supercopa, tweemaal winst van de Europa League en een Europese Super Cup heeft de 22-voudig Spaans international zijn prijzenkast in de afgelopen seizoenen flink kunnen vullen.