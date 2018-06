AZ raakt assistent kwijt aan PSG en strikt vertrokken PSV'er als opvolger

AZ heeft Pascal Jansen aangesteld als nieuwe assistent-trainer. De 45-jarige Almeerder komt over van PSV, waar hij tot een week geleden actief was als hoofd jeugdopleidingen. Jansen was tot de conclusie gekomen dat hij liever als trainer op het veld stond en al gauw was duidelijk dat een functie bij AZ tot de mogelijkheden behoorde.

De Alkmaarders zien in Jansen een geschikte assistent, naast hoofdtrainer John van den Brom en assistent-trainer Arne Slot. Afgelopen seizoen was Leeroy Echteld de tweede assistent, maar die gaf vorige maand aan dat hij AZ gaat verlaten om aan de slag te gaan bij Paris Saint-Germain. Technisch directeur Max Huiberts gaat ervan uit dat Echteld vrijdag of zaterdag in Parijs wordt gepresenteerd als jeugdtrainer. Denny Landzaat was de beoogde nieuwe assistent, maar hij koos voor Feyenoord.

Jansen had eerder twee jaar het hoogste jeugdteam PSV onder zijn hoede en coachte ook twee seizoenen Jong PSV in de Jupiler League. "Geweldig", zegt hij op de website van AZ over zijn nieuwe baan. "Ik ben hier heel blij mee. Er waren recent wat ontwikkelingen bij de club en toen kwamen Robert Eenhoorn en Max Huiberts bij mij uit. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik qua persoon en manier van denken over voetballen goed bij de club pas."

Als voetballer was Jansen al enkele jaren actief in de jeugdopleiding van AZ. Directeur Huiberts zegt de nieuwe assistent-trainer goed te kennen. "Hij heeft ruime ervaring in de voetballerij. Hij gaf aan dat hij terug wilde naar het trainingsveld. Door het vertrek van Echteld kwam er een plekje vrij. Zodoende zijn wij eruit gekomen en wij zijn blij dat het nu rond is."