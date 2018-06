PSV verschaft geen duidelijkheid over eventuele rol voor Van Marwijk

PSV heeft vrijdagmiddag een toelichting gegeven op het vertrek van hoofdtrainer Phillip Cocu. Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigde dat opvolger Mark van Bommel een contract tot medio 2021 heeft ondertekend, maar de invulling van zijn technische staf blijft een vraagteken. Zo kan Gerbrands nog weinig zeggen over de positie van assistent Ruud Brood en over een eventuele rol voor Bert van Marwijk.

Vrijdagochtend werd al duidelijk dat assistent Chris van der Weerden in het kielzog van Cocu verkast naar Fenerbahçe. Jürgen Dirkx, assistent van Van Bommel bij PSV Onder-19 en eveneens lid van de staf van Australië, schuift door en wordt ook bij het eerste elftal de rechterhand van de oud-middenvelder. Brood was de assistent van Cocu en hoort nu nog bij de technische staf. Er zal echter nog met Van Bommel worden gesproken over de invulling van de staf, waardoor het aanblijven van Brood onzeker is.

Momenteel is Van Bommel als assistent van Bert van Marwijk actief bij Australië op het WK. Gerbrands kan nog niet zeggen of Van Marwijk een positie krijgt bij PSV. Zelf zou de voormalig bondscoach van Oranje een vrije rol willen hebben. "Binnenkort wordt het duidelijk", is het enige wat Gerbrands erover kwijt wilde. Als Australië dinsdag wordt uitgeschakeld in de groepsfase van het WK, neemt Van Bommel mogelijk woensdag al het roer over in Eindhoven. Anders laat zijn komst langer op zich wachten.

Gerbrands heeft vertrouwen in de capaciteiten van Van Bommel. De beleidsbepaler vertelde dat Van Bommel tot 11 juni nog dacht dat hij door zou gaan als trainer van PSV Onder-19; op die datum ontving Gerbrands een telefoontje van Cocu, die aangaf dat hij interesse had in Fenerbahçe. "Van Bommel is een winnaar in leren. Hij is zo gedreven om dingen te willen weten en zich te ontwikkelen. Bij een nieuwe ontwikkeling belt hij altijd op en komt hij daarop terug. Hij heeft een ongelooflijke drive om er een succes van te maken."

PSV was voorbereid op een vertrek van Cocu, zo geeft Gerbrands aan. Mede daardoor verwacht hij geen grote problemen bij de machtswisseling. "Er staat een fundament", citeert Voetbal International de directeur. "We moeten begin augustus om de Johan Cruijff Schaal spelen en ons daarna plaatsen voor de Champions League. Dat is essentieel. We hebben jarenlang gewerkt aan een fundament en dat is gelukt. Als je ziet wat er staat, dan is het hele systeem van PSV duidelijk voor Mark van Bommel die hier is opgegroeid."