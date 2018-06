Drenthe duikt op in de Jupiler League: ‘Het is zeker een verrassing’

Royston Drenthe is opgedoken bij Sparta Rotterdam. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Real Madrid had zijn schoenen al in de wilgen gehangen, maar gaat het nu toch weer proberen. Na gesprekken met trainer Henk Fraser en technisch directeur Henk van Stee, die Drenthe kent vanuit zijn tijd bij Feyenoord, is besloten dat Drenthe in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee gaat trainen bij de club uit de Jupiler League.

“Het is zeker een verrassing, maar ik wist hier natuurlijk al wekenlang van”, reageert Drenthe op het clubkanaal van Sparta. “Mensen weten natuurlijk hoe mijn band is met Henk van Stee en Henk Fraser. Ik heb een enorm goed verleden met deze twee toppers. Met de trainer heb ik een goed jaar gehad bij de C1 van Feyenoord. En bij de A1 was hij ook weer mijn trainer. Henk van Stee was toentertijd hoofd jeugdopleiding en ik brak daarna heel snel door. Zij hebben alles gezien waar het voor mij begon.”

Drenthe zat al een tijdje zonder club toen hij besloot om te stoppen met voetballen en zich te richten op een carrière als rapper. Nu trekt hij zijn voetbalschoenen toch weer aan. “We kwamen bij elkaar en zijn om de tafel gaan zitten. Zij weten in welke fase ik ben beland in mijn leven. Ik ben in een bloei en ben open minded. We hebben afgesproken om aan het begin van het seizoen bij elkaar te komen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”, vertelt Drente. “We staan er allebei open in en het moet een win-win-situatie zijn voor beide partijen. Dat is waarom ik hier ben en train met Sparta.”

Drenthe laat weten dat het ook voor hem een verrassing zal zijn hoe hij gaat presteren. “De kwaliteiten zijn er nog wel. Maar ik denk niet dat ik nog die jongen ben die een mannetje kan passeren, terugkom en vervolgens weer iemand passeer. Dat houdt op een gegeven moment op. Dat heeft te maken met slijtage en een bepaalde leeftijd. Maar dat de kwaliteiten er nog zijn, daar durf ik wel over te bluffen”, aldus Drenthe, die niet weet of hij nog iets heeft toe te voegen aan Sparta. “Dat is uiteindelijk aan de trainer om te beslissen.”