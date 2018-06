Cocu: ‘Ja, ik had nog jarenlang bij PSV willen werken’

Phillip Cocu ziet uit naar zijn dienstverband als trainer van Fenerbahçe. De oefenmeester begint per 28 juni aan zijn nieuwe baan: dan trapt Fenerbahçe de voorbereiding op het nieuwe seizoen af. Hij verlaat PSV na vijf seizoenen, zo maakten de Eindhovenaren vrijdagochtend bekend. "Fenerbahçe is een topclub en doet elk jaar mee om de hoofdprijzen in Turkije", licht Cocu zijn keuze toe op de website van belangenbehartigers van Wasserman.

In vijf jaar loodste Cocu zijn ploeg driemaal naar de landstitel, terwijl hij ook twee keer de Johan Cruijff Schaal won. Hij had nog jaren bij PSV willen werken, geeft hij aan. "Ja, maar daar gaat het niet om bij topsport. Om bij de top te komen en te blijven, moet je jezelf blijven ontwikkelen en uitdagen. Je moet kansen grijpen als die zich aandienen. De kans die ik nu krijg aangeboden, om bij Fenerbahçe samen met de nieuwe president en technisch directeur iets neer te zetten, is enorm."

Op de website van Fenerbahçe zegt Cocu dat hij 'erg onder de indruk' is van de plannen die Fenerbahçe in de nabije toekomst heeft. Hij voerde goede gesprekken met voorzitter Ali Koç en sportief directeur Damien Comolli. "Het is een fantastische club. Koç en Comolli hebben me verteld over hun visie. Hun ideeën zijn veelbelovend. Ik ben trots om deel te mogen uitmaken van zo'n grote club. Ik zie ernaar uit om met het team te werken en de ploeg te gaan leiden in het Sükrü Saracoglu Stadion. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Koç, die begin deze maand werd verkozen tot voorzitter van Fenerbahçe, zegt dat sportief directeur Comolli al ruim een jaar op zoek was naar mensen die passen binnen zijn visie. "Phillip Cocu was daarbij een van de belangrijkste kandidaten. Cocu past binnen onze criteria met zijn keuze voor aanvallend voetbal, zijn aandacht voor het individu, zijn leiderschap en het feit dat hij drie keer kampioen is geworden."