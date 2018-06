Hoeness spreekt veto uit: Bayern doet niet mee aan eSports-trend

Bayern München doet voorlopig niet aan eSports. Volgens BILD had de grootmacht concrete plannen om zich te mengen in de wereld van digitale sport, maar heeft voorzitter Uli Hoeness zijn veto uitgesproken. De preses vindt een eSports-afdeling niet passen bij de club en daarom zijn de plannen in de ijskast gezet.

Zeven clubs uit de Bundesliga doen aan eSports: Schalke 04, VfL Wolfsburg, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Hertha BSC, VfB Stuttgart en 1. FC Nürnberg. Ze spelen spellen als League of Legends, Dota 2, Fortnite en FIFA. Borussia Dortmund verzette zich tegen de trend en ook Bayern weigert dus deelname, ondanks eerdere berichtgeving over plannen van der Rekordmeister om vijf miljoen euro te investeren in eSports.

Ook de Duitse voetbalbond is niet blij met de trend. Reinhard Grindel, de voorzitter van de DFB, zei in maart dat hij eSports niet als sport ziet. "Voetbal hoor je op groen gras te spelen. Het heeft niets te maken met een computer. eSports vind ik geen echte sport. We willen het niet promoten dat kinderen op elkaar schieten en dat het een sport genoemd wordt."