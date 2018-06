Nederlands tintje aan Mexicaans succes: ‘Als buitenlander toch wel een unicum'

Mexico zorgde vorige week zondag voor de grootste verrassing tot dusver op het WK. El Tri was in Moskou met 0-1 te sterk voor titelverdediger Duitsland, door een doelpunt van PSV-aanvaller Hirving Lozano. Het succes heeft een Nederlands tintje, aangezien Dennis te Kloese bij de Mexicaanse bond werkzaam is als directeur nationale selecties.

Door Chris Meijer

De in Bussum geboren Te Kloese kwam in 2003 aan de hand van Hans Westerhof in Mexico terecht, waar hij hoofd scouting werd bij Club Deportivo Guadalajara. Hij bleef hangen in Midden-Amerika en beoefent sinds vorige zomer de hoogste technische ambt bij de Mexicaanse voetbalbond. “Als buitenlander is het toch wel een unicum om deze functie te bekleden”, zegt Te Kloese telefonisch vanuit Rusland in gesprek met Voetbalzone. Hij werkt sinds 2011 in verschillende functies bij de Mexicaanse voetbalbond, onder meer als directeur nationale jeugdselecties. Zodoende maakte hij reeds negen jeugd WK’s en twee Olympische Spelen mee, maar het toernooi in Rusland is zijn eerste 'grote’ WK.

Andrés Guardado en Hirving Lozano vieren de treffer tegen Duitsland.

“Dit is wel een iets ander niveau, het is eigenlijk met niks te vergelijken”, stelt de directeur nationale selecties van de Mexicaanse bond, die eerder ook als technisch directeur voor het Amerikaanse filiaal van Chivas in Los Angeles, als hoofd jeugdopleidingen bij Tigres en sportief directeur bij Chivas Guadalajara werkte. “Van deze week moet je ook wel een beetje proberen te genieten. Dat is bijna onmogelijk, omdat er zoveel te doen is. De tijd gaat zo snel. We trainen een beetje buiten de stad (op het trainingscomplex van Dynamo Moskou in Novogorsk, red.), dus de sfeer gaat een beetje langs ons heen. Nu gaan we op reis en dan merken we bij de volgende stop dat het een heel groot evenement is. Ik ben ook bij Portugal-Marokko geweest, dat was ook leuk om een aantal Marokkaanse spelers uit de Eredivisie aan het werk te zien. Dan merk je dat het leeft en een ongelofelijk evenement is.”

Door het verrassende resultaat in de eerste wedstrijd is de aandacht voor de Mexicaanse ploeg behoorlijk toegenomen. “Er zijn veel meer mensen die wat willen weten over het Mexicaanse voetbal en over hoe we in het toernooi staan. Ik werk al vijftien jaar in Mexico en ik heb nog nooit Nederlandse media aan de lijn gehad. Nu zijn er al verschillende media langs geweest, dat is ook wel weer leuk”, lacht Te Kloese. Hij benadrukt dat er voorafgaand aan het eerste groepsduel nadrukkelijk op de sterke punten van Duitsland was getraind. “We waren goed voorbereid, maar ik had niet het gevoel dat we zomaar zouden winnen. Want dat kan niet tegen Duitsland, niemand wint normaal gesproken van Duitsland. Ik had wel het gevoel dat we de strijd aan konden gaan en dat de jongens het idee hadden wat er verwacht werd.”

Te Kloese denkt niet dat de overwinning op Duitsland de Mexicanen van de wijs zal brengen. “We hebben een volwassen spelersgroep, die jongens zijn niet op hun eerste WK. De meeste hebben er al een aantal WK’s opzitten, spelen al een tijd in het buitenland en hebben al het nodige meegemaakt. Zij begrijpen ook wel dat er na zo’n resultaat verantwoordelijkheid bij komt kijken”, verklaart hij. “De eerste wedstrijd had ook een beetje met emotionele lading te maken, Duitsland is toch de wereldkampioen, daar hoef je je niet voor op te laden. Dan is het de kunst om het team met de voetjes op de grond te houden om tegen Zuid-Korea te spelen. Al moet ik zeggen dat Zuid-Korea en Zweden goede tegenstanders zijn en we moeten realistisch zijn dat we keihard moeten werken voor de punten om door te gaan. Het is niet zo dat we er al zijn na een goed resultaat tegen Duitsland. Het is juist het tegenovergestelde, denk ik.”

In Nederland zijn de ogen bij Mexico vooral gericht op Hirving Lozano. Te Kloese kent de aanvaller van PSV al lang, aangezien hij Chucky al op jonge leeftijd tegenkwam bij de Mexicaanse jeugdselecties. “Hij is nog jong, maar hij heeft echt kwaliteiten. Kwaliteiten om heel erg goed te worden. Als hij dit doortrekt en zijn hoofd erbij kan houden, dan is hij echt op de goede weg. Zijn mentaliteit is extreem goed. Ik begreep dat men hem in Nederland soms fel en giftig vindt, maar ik heb liever iemand die je moet afremmen dan iemand die je een schop onder zijn kont moet geven. Hij is een jongen die vecht voor zijn bestaan, met hart voor de zaak. Dat moet je niet afremmen”, zegt Te Kloese. “Hij is ongekend populair is hij en nu na deze goal al helemaal. Een leuke jongen, rustig buiten het veld. Hij heeft heel veel talent en je ziet dat hij beter wordt. De stap naar PSV is heel goed geweest, dat is een goede club om je carrière in Europa te beginnen. Het is logisch dat er nu weer speculatie ontstaat na zo’n doelpunt op het WK. Maar ik denk dat ze bij PSV goede hoop kunnen hebben om hem nog een tijdje te kunnen houden.”