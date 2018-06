AS Roma doet weer zaken met Atalanta en bedingt terugkoopoptie

Marco Tumminello maakt de overstap van AS Roma naar Atalanta. De negentienjarige aanvaller, die pas twee competitieduels voor Roma in de benen heeft, kost volgens Italiaanse media zes miljoen euro. Roma heeft twee terugkoopopties bedongen: in 2019 kan Tumminello voor tien miljoen euro terugkeren in Stadio Olimpico, terwijl hij dertien miljoen euro kost in 2020.

Atalanta heeft de komst van de spits bevestigd via de officiële kanalen. Tumminello maakte in januari 2016 zijn debuut in de Serie A, toen hij op zeventienjarige leeftijd mocht invallen in de blessuretijd van het duel tussen Roma en Chievo. Het bleef lange tijd bij dat ene optreden. In augustus 2017 kwam Tumminello voor de tweede keer in actie, opnieuw als invaller in de blessuretijd. Toen was Internazionale de tegenstander. Later die maand werd hij door Roma verhuurd aan Crotone.

Tumminello maakte het seizoen op huurbasis af bij de Zuid-Italiaanse club. Hij werd echter geteisterd door een kruisbandblessure, die hem het grootste deel van de voetbaljaargang aan de kant hield. In totaal kwam Tumminello tot tien optredens en drie doelpunten voor Crotone. Atalanta maakt overigens niet bekend voor hoeveel seizoenen de club zich heeft verzekerd van de international van Italië Onder-20. Eerder deze zomer deden Roma en Atalanta al zaken met de huurtransfer van Bryan Cristante naar de hoofdstad.