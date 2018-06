Ajax presenteert nieuw thuisshirt met verwijzing naar EK '88

Ajax heeft vrijdag het nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2018/19 gepresenteerd. In de traditionele rode baan in het midden van het shirt zit een subtiel detail verwerkt, zo meldt Ajax. Er is met een moderne interpretatie van de print een verwijzing gemaakt naar de Adidas-shirts van het EK in 1988.

“Het vertrouwde Ajax-rood komt in het nieuwe thuisshirt ook terug op de schouders en biesjes op de mouwen”, schrijft Ajax op de clubwebsite. “Aan de voorzijde zijn natuurlijk in goud de 3 kampioenssterren te vinden op de borst. In de nek zijn wederom de typisch Amsterdamse Andreaskruizen te vinden in het wit. Bij het broekje en sokken komen, net als bij het shirt, de 3 adidas-strepen terug in rood.”

Eind april presenteerde Ajax ook al het nieuwe uittenue voor komend seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag speeltl de uitwedstrijden het komende seizoen in een zwart shirt met gouden en witte accenten. Ook in de nek van het uitshirt staan drie Andreaskruizen, als verwijzing naar de stad Amsterdam.

Ajax speelde vorige maand in Dubai tegen Al-Ahly al in het nieuwe uittenue. In de met 1-0 verloren wedstrijd kwamen aanwinsten Perr Schuurs en Hassane Bandé al in actie.