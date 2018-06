‘Waar keek Sampaoli naar? Ik zag Argentijnen janken als kleine meisjes’

Kroatië verkeert in een jubelstemming na de 0-3 zege op Argentinië. Het team van Zlatko Dalic weet zich al verzekerd van een plek in de achtste finale en sommige Kroaten denken terug aan 1998, het enige jaar waarin Kroatië ook de groepsfase overleefde op het WK. Toen werd het land derde. "We moeten bidden dat we niet naast onze schoenen gaan lopen", zegt Dalic, als hem wordt gevraagd naar de kansen om die prestatie te evenaren.

Kroatië heeft zes punten verzameld in twee wedstrijden en incasseerde nog geen enkel doelpunt. "We moeten hier blij mee zijn. We hebben een Argentinië met 's werelds beste voetballer verslagen", benadrukt de bondscoach op de persconferentie na de wedstrijd. "We moeten kalm, nederig en gedisciplineerd blijven. Ik wil dat de 22ste speler in mijn selectie net zo goed is en net zo graag wil winnen als de nummer 1. Niemand is gelukkiger dan ik nu ben, maar ik moet mezelf onder controle houden."

De royale overwinning leidde mogelijk het eind van Argentinië en Lionel Messi op het WK in. Dalic is niet bang dat hij veel voetbalfans tegen zich in het harnas heeft gejaagd. "Ik denk dat we ook nieuwe fans krijgen. Als je deze wedstrijd hebt gezien en ons hebt zien spelen, dan moet je wel voor Kroatië juichen", stelt hij. "Vanaf dag één heb ik vertrouwen in mijn team gehad. Ik dacht niet dat we na twee wedstrijden al door zouden zijn, maar ik was er wel van overtuigd dat we door zouden gaan. Het is niet alsof Argentinië in de war was; wij waren gewoon uitmuntend."

Argentinië kan in het kielzog van Kroatië naar de achtste finale. De Zuid-Amerikanen hopen op de medewerking van Kroatië, dat de groepsfase afsluit tegen de Argentijnse concurrent IJsland. Dalic heeft echter slecht nieuws voor collega-bondscoach Jorge Sampaoli. "Of ik spelers ga sparen tegen IJsland? Ja, dat ga ik doen", geeft de keuzeheer aan, zonder in detail te treden. Eerst wacht vrijdag overigens het duel tussen Nigeria en IJsland; Argentinië duimt voor het Afrikaanse land.

Na afloop van de 0-3 nederlaag zei Sampaoli dat Argentinië er in de eerste helft in slaagde om Kroatië tot op zekere hoogte te 'neutraliseren'. "We domineerden op bepaalde vlakken", zei hij. De Kroatische rechtsback Sime Vrsaljko kan er weinig mee. "Zei Sampaoli dat? Ik weet niet waar hij naar heeft gekeken, maar ik zag Argentijnse spelers naar het gras gaan en janken als kleine meisjes. Wij waren sterker, beter en hadden betere kansen. Ze zullen goed moeten spelen tegen Nigeria, als ze nog door willen gaan."