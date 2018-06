PSV kondigt persconferentie aan en komt mogelijk met nieuws over Cocu

PSV wil zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over de invulling van de technische staf voor komend seizoen. Een officiële reactie van de clubleiding is vooralsnog uitgebleven, omdat de onderhandelingen met Fenerbahçe over trainer Phillip Cocu nog lopen. Vrijdag om 12.00 uur geeft PSV echter een persconferentie en zal algemeen directeur Toon Gerbrands het woord nemen.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de voorbereiding van PSV eruitziet. De technische staf is nog onbekend en het programma maar deels: midden juli werkt de landskampioen een trainingskamp af in Zwitserland. PSV wil op 25 juli in Uden een oefenwedstrijd spelen tegen Olympiacos; drie dagen later willen de Eindhovenaren de jaarlijkse fandag afsluiten met een vriendschappelijk treffen tegen Valencia. Een week geleden werd duidelijk dat PSV met beide clubs in gesprek is.

Mogelijk zit Mark van Bommel dan als hoofdtrainer in de dug-out. Het is geen geheim meer dat PSV in de jeugdtrainer de opvolger van Cocu ziet, maar ook daar is nog geen officiële mededeling over gedaan. Van Bommel is momenteel als rechterhand van Bert van Marwijk bij Australië actief op het WK. Het land staat derde in Groep C en heeft nog een kleine kans op het bereiken van de achtste finales ten koste van Denemarken. Als dat lukt, laat de rentree van Van Bommel bij PSV langer op zich wachten.

Ondertussen wordt ook gespeculeerd over een rol van Van Marwijk in de technische staf van PSV, of mogelijk een adviserende functie. Eerder deze week beaamde de voormalig bondscoach van Oranje dat Van Bommel de belangrijkste kandidaat is om Cocu op te volgen, maar verder wilde hij niet ingaan op de verhalen over PSV. "We zitten hier op een WK", zei Van Marwijk in De Telegraaf. "We vinden het ongepast naar de Australische voetbalbond en de Australische internationals toe om daar nu mee bezig te zijn."