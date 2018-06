Messi krijgt een drie: ‘Hij verdwijnt als eerste in de kleedkamer’

Na de afgang tegen Kroatië hebben de kranten in Argentinië geen goed woord over voor het nationale elftal. Hoewel de media hoop houden op een klein wonder, vragen ze zich af of Argentinië het überhaupt verdient om de achtste finale van het WK te bereiken. "Dit was een van de slechtste resultaten uit de geschiedenis van het land", schrijft de toonaangevende sportkrant Olé. Vooral Jorge Sampaoli en Lionel Messi moeten het ontgelden na de 0-3 nederlaag in Nizhny Novgorod.

Voorafgaand aan het WK waren de verwachtingen in Argentinië al laag. De kwalificatie verliep uiterst moeizaam en volgens Olé zou het een 'mirakel' zijn geweest als de juiste snaar tijdens het WK geraakt zou worden. Dat wonder heeft zich niet voltrokken, merkt de krant op. Olé trekt zes conclusies uit de blamage. "Je kan nog slechter spelen dan tegen IJsland. Je kan in een historische chaos belanden. Je kan zo apathisch zijn. Je kan gewoon de bal niet willen. Je kan een van de pijnlijkste goals uit de WK-geschiedenis incasseren. Je kan ook de allerbeste op z’n allerslechtst zien spelen", doelt men op Lionel Messi.

Volgens het sportblad uit Buenos Aires betekent de nederlaag meer dan alleen de vrees voor uitschakeling. Onder de kop 'Ridders van de Angst', een woordspeling met de naam van de blunderende Willy Caballero ('caballero' betekent 'ridder' in het Spaans), spreekt Olé van het 'einde van een cyclus'. "Het is het einde van een generatie voor wie de rugzak met daarin verloren finales of de weg ernaartoe te zwaar weegt. Ridders van de angst die de Argentijnse ziel pijn doen. Die de fans ontgoochelen - fans die de halve wereld zijn overgestoken met de illusie dat er op zijn minst voor zou gevochten worden."

Messi krijgt van de krant het cijfer drie, evenals Sergio Agüero, Maximiliano Meza en Javier Mascherano. De enige speler met een lager cijfer is Caballero: een één. Eduardo Salvio en Nicolás Tagliafico komen er met een vijf het best van af. "Messi liep verloren. Gelukkig was er nog de felle schijn van zijn groene schoenen of we zagen hem niet langer. Iedereen verwacht meer van hem, hijzelf ongetwijfeld ooit. Maar er is iets dat niet klopt met Messi in deze nationale ploeg. Het vuur ontbreekt, net zoals het vuur in de ploeg ontbreekt. Alleen als de nummer 10 goed is, kon deze ploeg iets doen in Rusland."

"Maar Leo was in nergens in de twee wedstrijden en zijn ploeggenoten hielpen hem niet", vervolgt de krant. "Deze selectie is op. Messi ook. Er is haast geen verklaring voor, maar hij heft zijn hoofd niet eens meer op. Hij kijkt naar de grond, is de eerste om in de kleedkamer te verdwijnen, terwijl zijn ploeggenoten Caballero gingen troosten. Onze nationale ploeg weet niet hoe om te gaan met frustraties. Messi in het bijzonder. Het is alvast een feit dat Sampaoli de juiste snaar bij hem niet kan raken - zal hij dat ooit kunnen?"

Clarín, de grootste krant van het Zuid-Amerikaanse land, zag geen enkele Argentijn die opstond om de ploeg op sleeptouw te nemen. De Kroatische zege was volgens het dagblad logisch, maar werd ook in de hand gewerkt door Argentinië. De blunder van Caballero en een enorme misser van Enzo Pérez bij een 0-0 stand worden als voorbeelden genoemd. "Natuurlijk zou het al te makkelijk zijn alleen naar Caballero te wijzen. Want wat met Messi? Waar zat Leo? Wat is er mis met de kapitein? Waarom begon hij zich pas een beetje met de zaken te bemoeien na de flater van Willy, zonder ooit in de buurt te komen van zijn beste niveau? En wat deed Sampaoli? Welke oplossing bood hij zijn spelers aan? Ach, er is niet langer zoiets als een ‘Selección’. Zonde."