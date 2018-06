Gesprek van kritische Simeone lekt uit: ‘Wie zou jij kiezen, Ronaldo of Messi’

Voetbalminnend Argentinië huilt na de ruime nederlaag van de ploeg van Jorge Sampaoli tegen Kroatië (0-3). Daar het eerste groepsduel met IJsland ook al niet in een overwinning was geëindigd (1-1), dreigt la selección albiceleste in de groepsfase te stranden. De Spaanse radiozender Cadena COPE publiceerde in de nacht van donderdag op vrijdag een fragment van een uitgelekt privegesprek tussen Diego Simeone en Germán Burgos.

In het WhatsApp-fragment bespreekt Simeone met zijn assistent bij Atlético Madrid de teloorgang van het nationale elftal, dat in 2014 de finale van het WK verloor en daarna nog eens in twee finales van de Copa América als verliezer van het veld stapte. El Cholo neemt geen blad voor de mond. “Wat er nu met Argentinië gebeurt, dat is helaas al vier jaar gaande”, sipte de oefenmeester. “Anarchie, er is geen leiderschap. Niet vanuit de technische staf en niet vanuit degenen die het moeten uitvoeren. Het elftal loopt er verloren bij.”

“Argentinië had net zo moeten starten als tegen IJsland”, oordeelt Simeone. “Het elftal is er slecht aan toe, maar ik denk toch dat ze een ronde verderkomen. Nigeria gaat van IJsland winnen en dan hebben we de mogelijkheid om van Nigeria te winnen en verder te komen. Maar alleen als IJsland niet van Kroatië wint. Die mogen geen van beide duels winnen.” De blunderende Willy Caballero kwam ook ter sprake. “De doelman, zeg nou eens eerlijk Germán, dit is niet de eerste keer. Dat deed hij ook tegen Spanje, hij deed het ook tegen Italië en als je dit op een WK doet, dan is het een doelpunt.”

“Iedereen zegt dat de voetballers de hoofdrolspelers zijn. Maar als trainers het verzieken is het altijd slechter dan wanneer voetballers een fout begaan. Lionel Messi is heel goed, maar alleen omdat hij altijd omringd wordt door buitengewone spelers. Als jij moest kiezen tussen Lionel Messi of Cristiano Ronaldo voor een normaal team, wie zou jij dan kiezen”, concludeerde Simeone.