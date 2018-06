‘Crisis bij Argentinië: Messi en zeven spelers gaan loopbaan beëindigen’

Argentinië dreigt de groepsfase op het WK in Rusland niet te overleven. Na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen IJsland verloor de verliezend finalist van vier jaar geleden donderdagavond in een vinnig duel met liefst 3-0 van Kroatië, dat zich plaatste voor de achtste finales. Lionel Messi kon opnieuw niet het verschil maken, net als tegen IJsland. Toen miste de sterspeler van Barcelona en Argentinië zelfs een penalty.

“Ik vind het zo spijtig voor Lionel”, vertelde landgenoot Pablo Zabaleta in gesprek met BBC Sports. “Dit is zijn laatste kans om iets te winnen met Argentinië. Ik zal niet verbaasd zijn als hij na dit WK stopt met internationaal voetbal.” Messi, die volgende week zijn 31e verjaardag viert, gaf twee jaar geleden, na het verliezen van de finale van de Copa América al aan te stoppen als Argentijns international. Daar kwam hij later op terug.

“Hij zal nu ongetwijfeld opnieuw ontzettend teleurgesteld zijn. Het volgende WK in Qatar is pas over vier jaar, dat is te lang”, oordeelt Zabaleta. Argentinië verloor in 2014 de finale van het WK en stapte ook in de finales van de Copa América van 2015 en 2016 als verliezers van het veld. “De supporters zullen ontzettend boos zijn. Je verwacht meer van deze spelers. Dit zal niet geaccepteerd worden. De bondscoach moet met zijn spelers om de tafel gaan en een goed gesprek voeren om erachter te komen wat er echt aan de hand is.”

Argentijnse media verzekeren dat tal van spelers hun interlandloopbaan zullen beëindigen als het WK daadwerkelijk een fiasco wordt. Naast Messi en Javier Mascherano, die sowieso aan zijn laatste weken als actief recordinternational bezig is, zouden ook Marcos Rojo, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Sergio Agüero, Ever Banega en Gonzalo Higuain zich niet meer beschikbaar willen stellen voor la selección albiceleste.

Een eventueel ontslag van Sampaoli na afloop van het mondiale toernooi ligt om financiële redenen niet voor de hand. De ex-coach van onder meer Sevilla heeft namelijk een contract voor vijf jaar waar de Argentijnse voetbalbond (AFA) in ieder geval contractueel tot en met de Copa América van medio 2019 moet voldoen. Mocht de AFA eerder afscheid willen nemen, dan heeft Sampaoli recht op een ontslagvergoeding van zeventien miljoen euro.