Sampaoli: ‘Het is niet eerlijk om Ronaldo en Messi nu met elkaar te vergelijken’

Jorge Sampaoli kreeg na de beschamende WK-nederlaag van Argentinië tegen Kroatië (0-3) nogal wat kritische vragen over zijn tactiek. Argentijnse verslaggevers confronteerden de bondscoach met het feit dat hij in dertien interlands onder zijn leiding nog nooit met een ongewijzigd basisteam heeft gespeeld. In het duel met Kroatië trad hij aan met drie andere spelers dan tegen IJsland (1-1) en stelde hij ineens vier middenvelders en drie aanvallers op.

“De bedoeling was om Kroatië op hun helft onder druk te zetten”, legde Sampaoli uit. “Die speelwijze pakte niet goed uit. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Als ik voor een andere tactiek had gekozen, was deze wedstrijd misschien beter verlopen. Of ik mij schaam? Nee, dat niet zo, maar deze nederlaag doet wel heel veel pijn. Na de eerste treffer waren we de kluts kwijt. We waren emotioneel gebroken en konden niet meer terugvechten.”

ONGELOFELIJK! Prachtig afgemaakt, maar wat een BLUNDER van de doelman van Argentinië! ?? Posted by voetbalzone on Thursday, June 21, 2018

Sampaoli vroeg de Argentijnse fans om vergiffenis. “Ik ben altijd op zoek geweest naar de beste formatie voor mijn spelers. We zijn er helaas niet in geslaagd om de samenstelling te vinden die de Argentijnse ploeg en Lionel Messi het beste konden helpen. De realiteit van deze Argentijnse ploeg overschaduwt de genialiteit van Messi. Het is dan ook niet eerlijk om Cristiano Ronaldo en Messi op dit moment met elkaar te vergelijken, want de kwaliteit van de Argentijnse ploeg zorgt voor een verkeerd beeld.”

“Leo heeft het moeilijk, omdat het niet loopt in het team”, benadrukte Sampaoli. “We hebben hard gewerkt om hem de bal te geven, maar de tegenstander heeft hard gewerkt om dit te voorkomen.” Sampaoli hoopt via een zege op Nigeria toch nog op kwalificatie. “We zullen alles moeten geven en hopen op de goede afloop. We hebben geen andere keuze meer.”