Koeman onder de indruk: ‘Het is voor Ajax een topaankoop’

Erwin Koeman is onder de indruk van de spectaculaire transfer die Ajax naar verluidt aan het afronden is. Dusan Tadic moet voor een bedrag van 17,1 miljoen euro overkomen van Southampton, de club waar Koeman tussen 2014 en 2016 als assistant-manager van zijn broer Ronald Koeman werkzaam was. “Het is voor Ajax een topaankoop.” De verwachting is dat de clubs binnen afzienbare tijd met witte rook komen.

Koeman is lovend is over zijn ex-pupil. “Dusan is een op en top prof en een goed mens”, benadrukt de voormalig Oranje-international vrijdag in De Telegraaf. “Een enorme liefhebber. Ajax haalt in alle opzichten een fantastische speler binnen. Hij heeft geweldig veel kwaliteit, kan op verschillende plaatsen spelen. Ik denk dat hij zelf het liefst op de nummer-tien-positie staat.”

Onder leiding van Ronald Koeman speelde Tadic vaak als linksbuiten of rechts aan de binnenkant. “In een vrije rol is hij echt heel goed, tussen de linies een geweldenaar. Dusan is een iets andere speler dan Hakim Ziyech, maar ik denk dat Ajax er bepaald niet op achteruit gaat, want hij kan op meerdere posities spelen en is meer ervaren”, stelt Erwin Koeman, die erop wijst dat de 29-jarige Servisch international een voorbeeld zal zijn voor jongere spelers binnen de selectie van trainer Erik ten Hag.

“Dusan is enorm gedreven. Na de trainingen gaat hij steevast door. Of het nou binnen in het krachthonk is of buiten met de bal.” Het verbaast Koeman toch enigszins dat Tadic de Premier League (“Dat is toch dé competitie”) wil inruilen voor de Eredivisie. “Omdat hij zijn contract bij Southampton tussentijds heeft verlengd en daar verdient, wat hij bij Ajax normaal gesproken nooit zal kunnen krijgen.” Hij denkt dat Tadic ook aan zijn familie heeft gedacht, daar hij in Nederland altijd fijn heeft gewoond. “En bij Ajax kan hij om de prijzen spelen.”

Tadic was tussen 2010 en 2014 al actief in de Eredivisie. In 2010 haalde FC Groningen de aanvaller op bij Vojvodina, waarna hij in 2012 een transfer verdiende naar FC Twente. Daar werkte hij samen met Alfred Schreuder, de huidige assistent-coach van Ajax. In 2014 vertrok hij voor veertien miljoen euro naar Southampton, waar hij het afgelopen Premier League-seizoen 36 wedstrijden speelde en 6 keer tot scoren kwam.