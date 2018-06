Modric: ‘Messi is exceptioneel, maar hij kan het niet alleen’

Kroatië boekte donderdagavond op overtuigende wijze een 0-3 overwinning op Argentinië, vier jaar geleden nog verliezend WK-finalist. Samen met Ivan Rakitic deelde Luka Modric de lakens uit op het middenveld. Waar hij en zijn landgenoot domineerden, kon Lionel Messi het verschil aan Argentijnse zijde niet maken. Na afloop van de zege benadrukte Modric de teamprestatie en stak hij Messi een hart onder de riem met mooie woorden.

“Dit is een overwinning van het collectief”, zei Modric na afloop. “Als Argentinië de bal had, wisten we de toegang naar Messi af te sluiten zodat hij de bal niet kreeg. Hij is de gevaarlijkste speler. Messi is een buitengewone voetballer, maar hij kan het niet alleen. In het voetbal heb je hulp nodig. Na de fout van Willy Caballero lag het helemaal open.”

Ondanks de overtuigende overwinning op de Argentijnen blijft Modric bescheiden. Hij wil niet te ver vooruitkijken. “We moeten de euforie uit de weg blijven. We moeten met beide voeten op de grond blijven staan en ons richten op de volgende wedstrijd, meer kunnen we niet doen.”

De ploeg van Zlatko Dalic heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. De bondscoach rekende op voorhand op progressie. “Maar ik had nooit gedacht dat het na de tweede wedstrijd al zou lukken”, zei hij op de persconferentie. “Het was niet zo dat Argentinië de weg kwijt was, ik vond dat wij uitstekend speelden. Hoewel we net een team met de beste speler ter wereld hebben verslagen, vraag ik mijn spelers om kalm en bescheiden te blijven.”