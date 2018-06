‘Messi zal nog meer druk gevoeld hebben na de hattrick van Ronaldo’

Waar Cristiano Ronaldo met vier doelpunten dit WK al van grote waarde was voor Portugal, geeft Lionel Messi niet thuis en staat hij op de rand van de uitschakeling met Argentinië. Volgens Alan Shearer hebben de goede prestaties van Ronaldo een negatieve uitwerking op Messi, die tijdens het eindtoernooi in Rusland nog geen doelpunt maakte.

Tegen IJsland (1-1) miste Messi een strafschop en wist hij ook tegen Kroatië (3-0 nederlaag) het verschil niet te maken. Ronaldo maakte tegen Spanje (3-3) een hattrick en tekende tegen Marokko voor het enige doelpunt voor de wedstrijd. “Messi stond natuurlijk al onder een enorme druk, maar hij zal nog meer druk gevoeld hebben nadat hij Ronaldo een hattrick heeft zien maken”, aldus Shearer als analist voor de BBC.

Volgens Shearer gaat Messi op het WK gebukt onder de enorme druk die hij en Ronaldo de afgelopen jaren zelf hebben opgebouwd. “Ze hebben de lat de laatste jaren zo ontzettend hoog gelegd. Hij wil niet worden afgetroefd door Ronaldo. Dit is het grootste podium ter wereld, dus hij wil het dolgraag laten zien”, besluit Shearer. Messi kon donderdag samen met zijn ploeggenoten geen vuist maken tegen Kroatië.

Door doelpunten van Ante Rebic, Luka Modric en Ivan Rakitic pakten de Kroaten drie punten. Na afloop verklaarde bondscoach Jorge Sampaoli dat er na de openingstreffer van Rebic, die werd ingeleid door een blunder van Willy Caballero, iets knakte bij zijn ploeg. “Emotioneel waren we gebroken en voetballend konden we geen argumenten vinden om er verandering in te brengen.”