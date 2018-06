Argentinië en Sampaoli onder vuur: ‘Ik kan niet geloven dat hij hem wisselde’

Argentinië ging donderdagavond pijnlijk onderuit tegen Kroatië (0-3). Bij rust was er met een tussenstand van 0-0 nog weinig aan de hand voor de formatie van Jorge Sampaoli, maar na de onderbreking leidde een blunder van Willy Caballero de ruime nederlaag van de Zuid-Amerikanen in. Na afloop uit Pablo Zabaleta zijn frustratie over Argentinië en bondscoach Sampaoli.

De Argentijnse verdediger van West Ham United liet als analist van de BBC duidelijk blijken dat hij flink baalde van het slechte spel van Argentinië: “Het is erg teleurstellend, Argentinië was zó slecht. Ik had dit niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn om door te komen. Ik kan ook niet geloven dat hij (Sampaoli, red.) Sergio Agüero wisselde. Speel met twee spitsen! We hadden meer mensen in de zestien meter nodig.”

ONGELOFELIJK! Prachtig afgemaakt, maar wat een BLUNDER van de doelman van Argentinië! ?? Posted by voetbalzone on Thursday, June 21, 2018

De vreugde bij Kroatië na afloop van het duel was immens. De ploeg van Zlatko Dalic is door de ruime zege geplaatst voor de achtste finale van het WK. “We hebben ons doel bereikt met deze overwinning. We versloegen Argentinië met Lionel Messi op het veld. Het is een geweldige prestatie. Ben ik me bewust van deze triomf? Natuurlijk. Winnen is het belangrijkste om onze koers te volgen", aldus de bondscoach.

Luka Modric, die op prachtige wijze de tweede treffer namens Kroatië voor zijn rekening nam, spreekt eveneens van een fantastische prestatie. “Het is een geweldige nacht voor Kroatië, maar het is duidelijk dat we niet in euforie kunnen vervallen”, wordt de middenvelder geciteerd door Marca. “We hebben ons gekwalificeerd voor de volgende ronde, maar moeten rustig blijven.”