Deschamps wijst naar Spanje: ‘Dan moet je niet naar dit WK komen’

Frankrijk won donderdag met 1-0 van Peru, waardoor de ploeg van Didier Deschamps reeds zeker is van een plek in de achtste finale op het WK. “We hebben de knock-outfase bereikt, dus we zijn heel content”, zegt de keuzeheer van les Bleus op een persconferentie, geciteerd door verschillende media. Deschamps wilde wel graag meer doelpunten zien.

“De marge had groter kunnen zijn als we in de eerste helft onze kansen hadden benut. Voor rust was ons spel best leuk om naar te kijken, na rust waren we meer efficiënt en solide. In de tweede helft konden we de bal niet voldoende in de ploeg houden, dus toen hebben we vooral verdedigd. We hebben uiteindelijk genoeg gedaan voor de zege”, citeert onder meer NuSport.

In de tweede helft was Frankrijk vooral bezig de voorsprong te verdedigen. Deschamps heeft echter geen behoefte om zich hierover schuldig te voelen. "Als je Frankrijk met 5-0 wil zien winnen, dan moet je niet naar dit WK komen. Ik heb Spanje ook zien verdedigen in de laatste tien minuten van zijn duel met Iran. Wij hebben vandaag goed verdedigd. Maar als we de bal veroverden, verloren we die ook snel weer. Dat zullen we moeten verbeteren."

Ricardo Gareca, bondscoach van het uitgeschakelde Peru, kon zijn team niets verwijten. “We hadden andere verwachtingen voor dit toernooi, maar de spelers hebben er in beide wedstrijden alles aan gedaan. Ik kan mijn ploeg niks kwalijk nemen, behalve dat we geen goede resultaten hebben behaald. Deze ervaring zal desondanks goed zijn voor mijn spelers. We moeten ons realiseren dat het Peruaanse elftal heel veel potentie heeft."