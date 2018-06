Horrorfout Caballero leidt zeer pijnlijke nederlaag Argentinië in

Argentinië heeft donderdagavond met 0-3 verloren van Kroatië, waardoor kwalificatie voor de achtste finale een zeer moeilijk verhaal wordt voor Lionel Messi en consorten. De formatie van Jorge Sampaoli deed in eerste instantie weinig onder voor de Kroaten, maar een enorme blunder van doelman Willy Caballero leidde het verlies van de Zuid-Amerikanen in. Door de winst is Kroatië zeker van de volgende ronde op het WK, terwijl Argentinië moet afwachten wat speelronde drie brengt.

Argentinië en Kroatië troffen elkaar al vijf keer eerder en waren gezien de eerdere resultaten aan elkaar gewaagd. Ook in de eerste helft van het duel donderdagavond deden beide teams weinig van elkaar onder. Kroatië was in de eerste tien minuten de bovenliggende partij, maar kansen voor onder anderen Ivan Perisic bereikten het net niet. Aan de andere kant van het veld werd Lionel Messi net niet in stelling gebracht, terwijl een schot van Eduardo Salvio werd gekraakt.

Na verloop van tijd werden de ruimtes op het veld groter, met als gevolg betere kansen. Marcos Acuña raakte met een voorzet de lat, Enzo Pérez had de bal voor het inschieten bij een rebound, maar schoot naast, terwijl Mario Mandzukic met zijn hoofd het net niet kon vinden. Na de thee bleef het spelbeeld in eerste instantie hetzelfde: beide teams zorgden af en toe voor gevaar, maar een doelpunt bleef uit. Een gigantische blunder van Caballero leidde echter een tegentreffer in.

De doelman van Argentinië raakte het speeltuig bij een terugspeelbal volledig verkeerd. Het leer kwam vervolgens terecht bij Ante Rebic, die op prachtige wijze de score opende: 1-0. Argentinië wist dat het alle zeilen moest bijzetten om de achtste finale in zicht te houden, maar tien minuten voor tijd besliste Luka Modric de wedstrijd. De middenvelder kreeg zeer veel ruimte van de Argentijnen en wist Caballero met een prachtig afstandsschot te verschalken. Vlak voor tijd profiteerde Ivan Rakitic nog van de vrijheid: 0-3.

Door de pijnlijke nederlaag moet Argentinië de volgende wedstrijd tegen Nigeria winnend afsluiten om kans te maken op kwalificatie. Het Afrikaanse land, dat nog nul punten heeft, speelt vrijdag nog tegen IJsland, dat door het eerdere 1-1 gelijkspel tegen de Argentijnen een punt heeft. Kroatië, dat in de groepsfase nog moet strijden tegen IJsland, is al zeker van een plek in de achtste finale.